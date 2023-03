Langue française: une pub qui touche la cible

Très critiquée, la publicité du gouvernement caquiste sur le déclin de la langue française a tout de même le mérite d’atteindre le but recherché, soit de conscientiser les Québécois sur son massacre.

Bien sûr qu’une seule publicité ne permettra pas de freiner le déclin de la langue française au Québec. Et encore moins de renverser la tendance, ce que souhaite réaliser le ministre Jean-François Roberge avec divers moyens.

Bien sûr que la responsabilité de protéger et défendre la langue française revient d’abord et avant tout au gouvernement du Québec. C’est lui qui, après tout, élabore les lois et règlements et à qui revient la responsabilité d’assurer la qualité et le rayonnement de la langue officielle du Québec.

Mais le gouvernement ne peut et ne doit pas être le seul à se sentir concerné. Et c’est là que la publicité prend tout son sens.

Participer au massacre

Il faut plusieurs moyens pour freiner le déclin d’une langue. Il faut notamment réaliser, chacun chez soi, à quel point nous participons au massacre du français, tout comme nos enfants et nos proches.

En ce sens, la publicité atteint son but, ne serait-ce que parce qu’elle fait beaucoup jaser. Peu importe si des gens, et des jeunes surtout, se sont sentis insultés et visés, qui peut nier que l’utilisation du français parlé est catastrophique au Québec ?

C’est sans parler du français écrit, à en juger par son utilisation sur les réseaux sociaux et jusque sur les bancs des cégeps et des universités.

Le gouvernement doit aussi voir à adopter des mesures qui renforcent la protection, l’apprentissage et la promotion du français dans le système de l’éducation.

Mais d’abord et avant tout, il en va d’une responsabilité individuelle, qui vient avec la fierté face à une culture et une identité uniques en Amérique du Nord. Cette fierté, c’est lorsque vient le temps de s’exprimer qu’elle doit se manifester.