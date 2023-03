Plateformes numériques: voici 5 films qui se passent dans le ring!

Les films de boxe et d’arts martiaux font monter dans l’arène des athlètes résilients, mais écorchés. Alors que le troisième volet de Creed est projeté en salle (les deux premiers sont offerts aux abonnés de Prime Video), les plateformes proposent d’autres titres où les pugilistes ont toute une force de frappe

Le survivant

(v.o. The Survivor)

Photo fournie par HBO Films

Le temps de ce drame biographique de HBO, la boxe s’impose dans un lieu où la survie est un enjeu de chaque instant et où les pugilistes sont laissés à eux-mêmes: le camp de concentration d’Auschwitz. S’il veut continuer à voir le soleil se lever et espérer retrouver l’élue de son coeur, Harry Haft (un Ben Foster investi) doit imposer sa loi avec ses poings. Une fois libéré des nazis, son histoire attire l’attention d’un journaliste qui souhaite la partager au monde entier. Mais Harry Haft n’en a pas fini avec les combats.

►Offert sur Crave

Tommy

Photo fournie par ESPN

Tommy Morrison a goûté à la célébrité au cinéma et dans le sport. Le rôle du tristement célèbre boxeur américain devant les caméras du film Rocky 5, aux côtés de Sylvester Stallone, a braqué les projecteurs sur lui. Puis, la jeune vingtaine, il est devenu champion du monde des poids lourds en battant nul autre que George Foreman. Mais en 1996, l’annonce d’un test positif au VIH a été désastreuse. Le documentaire de la chaîne ESPN montre une fulgurante ascension suivie d’une chute vertigineuse. Ici, pas de fin hollywoodienne.

►À regarder sur Disney+

Le gaucher

(v.o. Southpaw)

Photo fournie par The Weinstein Company

L’incroyable transformation de Jake Gyllenhaal pour ce long métrage vaut à elle seule le détour. En incarnant Billy Hope, ancien champion du monde, l’acteur a un physique à faire pâlir d’envie. Mais il lui faudra bien plus que ça pour surmonter les lourdes épreuves placées sur son chemin: la mort de l’amour de sa vie et la perte de la garde de sa fille unique. Il devra puiser au fond de lui-même et entamer une grande reconstruction pour apprécier ce qu’il y a de beau dans la vie.

►Disponible sur Prime Video

La boxe dans le sang

(v.o. Bleed for This)

Photo fournie par Open Road Films

Ce n’est pas là qu’on attendait Miles Teller, mais force est d’admettre que le jeune homme s’en tire fort bien. Chanceux dans sa malchance, le boxeur Vinny Pazienza rassemble ses énergies et toute la passion qui l’anime pour défendre son titre après un grave accident d’auto. Même si les médecins lui ont dit d’oublier son sport (on comprend pourquoi!), il recommence à enfiler ses gants. Sa détermination sera plus puissante que tout. Le plus? Le scénario du film est basé sur une histoire vraie.

►Proposé par Club illico

Guerrier

(v.o. Warrior)

Photo fournie par Lionsgate

Il faut cogner dur et toucher la cible souvent pour atteindre la finale du plus gros tournoi de l’histoire des arts martiaux mixtes. C’est ce que parviennent à faire Tommy (Tom Hardy) et Brendan (Joel Edgerton), des hommes déterminés, mais surtout... des frères. Ayant emprunté des chemins complètement différents, ils veulent faire la paix avec leur passé et miser sur l’avenir. Leur affrontement sera déterminant. Ce drame sportif propose de véritables parcours de combattants et plonge une famille scindée au cœur d’un tourbillon d’émotions.

►Pour les abonnés de Netflix