Quatre types de rénovations qui augmentent la valeur de votre propriété

Les rénovations représentent un projet qui nous fait vivre des émotions : lorsqu’elles sont bien planifiées, elles peuvent représenter des gains importants pour la valeur de notre maison, en plus, bien souvent, d’améliorer notre qualité de vie et de satisfaire nos attentes.

Savez-vous qu’il existe des rénovations en fonction de buts précis en immobilier ? Chaque type de rénovation a son utilité pour atteindre certains de vos objectifs.

1 Rénovations de base ou d’urgence

Ce sont celles qui nous obligent à agir sans délai : le remplacement du toit qui coule, un dégât d’eau, le drain français à changer, un problème électrique, etc. Il s’agit d’assurer la qualité du bâtiment pour une question de sécurité, de fonction majeure à rétablir ou à conserver. Elles sont aussi prioritaires, car personne ne souhaite vivre la dégénérescence d’une propriété. En cas de vente, un acheteur potentiel aimera aussi être rassuré sur la qualité générale de votre résidence. Vous pouvez prévenir ces urgences à l’aide d’une évaluation de votre propriété par un inspecteur en bâtiment. Souvent, ces rénovations n’ajoutent pas une grande valeur à votre propriété.

2 Apparence

Il s’agit de faire du maquillage, non pas pour cacher un défaut, mais pour mieux rehausser l’apparence de la maison. Plusieurs travaux de ce type sont peu onéreux et sont à votre portée : travaux de peinture, tri, arrangement et amélioration pour rendre plus aérée une pièce, améliorer sa fonction. Le désencombrement d’une pièce et le home staging entrent dans cette catégorie et valent les efforts investis !

3 Rendement énergétique

Il s’agit ici d’améliorations de la fonctionnalité énergétique de votre propriété. Les matériaux et leur performance concernant le chauffage et l’isolation des fenêtres et des portes en sont des exemples. Des subventions existent pour ce type de rénovations, ce qui peut être intéressant pour améliorer la valeur de votre maison tout en diminuant votre facture d’électricité ainsi que les coûts de vos rénovations.

4 Vos projets passion

Ces rénovations vous font rêver ! Ajouter un solarium à votre résidence, repenser le salon et la cuisine en modifiant leur configuration, ajouter une pièce au-dessus du garage, etc. Ce type de projet, souvent plus onéreux, trouve aussi une source significative d’élévation de la valeur de votre propriété, tout en réalisant votre rêve avec une fonctionnalité ou un décor tendance qui feront envie. Attention toutefois ! Trop d’originalité personnalisée ne plaît pas à tout le monde lorsqu’il vient le temps de revendre sa résidence. Faites estimer la valeur que votre maison prendra pour évaluer s’il y aurait un fossé entre le montant que vous souhaitez y consacrer et la valeur réelle ajoutée.

CONSEILS