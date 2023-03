Rénovations à effectuer pour maximiser le prix de vente de sa maison

Voilà que les rayons de soleil sont plus chauds, que l’eau ruisselle ici et là... On se surprend à parler de cabane à sucre, de sirop d’érable et du retour des oies blanches. Pas de doute, le printemps frappe à nos portes. Pour les propriétaires qui souhaitent vendre leur maison, c’est le temps de passer à l’action. En cette période, le bassin d’acheteurs potentiels augmente, étant donné que les locataires désirant accéder à la propriété ont posté leur avis de non-renouvellement de bail et voudront emménager avant juillet prochain.

Voici cinq conseils portant sur des rénovations susceptibles d’augmenter la valeur de votre maison, selon l’Institut canadien des évaluateurs. Évidemment, l’envergure des travaux variera selon l’état des lieux.

1 La salle de bain

Selon l’Institut, les sommes investies dans la rénovation de la salle de bain sont récupérées entre 75 % et 100 % à la revente. En moyenne, le coût d’une salle de bain varie entre 8000 $ et 20 000 $. À vous de juger de l’ampleur des modifications à apporter. Les acheteurs accordent beaucoup d’importance à la propreté, au confort et à la facilité d’entretien. Tenez compte de ces critères dans vos choix.

2 La cuisine

Même constat pour la cuisine, dont la valeur se situe souvent entre 20 000 $ et 50 000 $, la récupération varie de 75 % à 100 %. Évaluez l’état de chaque composante. Ceux et celles qui aiment cuisiner porteront une attention particulière à l’ergonomie et à l’aménagement de l’espace lors de la visite.

3 La peinture

Rafraîchir les lieux, effacer les traces laissées au cours des années, c’est comme inviter l’acheteur potentiel à prendre possession des lieux. Taux de récupération, entre 50 % et 100 %. Les couleurs étant une question de goût personnel, on optera pour la neutralité dans le choix des coloris. On veut que le futur acheteur puisse se voir vivre dans votre maison.

4 La toiture

Les acheteurs porteront également leur attention sur la toiture, élément architectural important. Quand a-t-elle été faite ? Pour combien d’années était-elle garantie ? L’Institut évalue que les sommes investies dans la rénovation de la toiture seront récupérées entre 50 % et 80 %. Combien ça coûte ? Il existe de nombreux types de toitures. Le plus populaire, en bardeaux d’asphalte, coûte en moyenne de 3 $ à 5 $ par pied carré.

5 Finition du sous-sol

Concernant la rénovation du sous-sol, l’Institut évalue entre 50 % et 75 % la récupération des sommes investies. À vous d’évaluer si cela est rentable.

En conclusion

Effectuer des rénovations fera augmenter la valeur de votre maison, certes, mais il ne faut pas oublier de bien préparer la visite des acheteurs (si vous décidez de ne pas investir dans les 5 conseils) en appliquant les grands principes du home staging .

Nettoyer et réparer tout ce qui ne fonctionne pas bien.

Désencombrer l’espace en remisant le mobilier trop massif.

Dépersonnaliser les pièces en retirant des éléments comme les photos de famille.

Recréer des ambiances confortables où l’acheteur pourra se projeter.

CONSEILS