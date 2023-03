«Un éclat d’or et de solitude» de Sarah McCoy: manigances sur l’île des super-riches

Intriguée par l’aura de mystère entourant une île privée des Caraïbes fréquentée par les gens riches, la royauté et les célébrités, l’île Moustique, l’écrivaine américaine à succès Sarah McCoy s’est penchée sur l’histoire de cette île paradisiaque. Elle offre à ses lecteurs un roman intrigant, différent de ses ouvrages précédents, où elle décortique les mœurs des gens bien nantis, montre leurs travers et leurs extravagances, et surtout leur impunité.

Sarah McCoy invite ses fidèles lecteurs à reculer dans le temps, jusqu’en janvier 1972, pour aller à la rencontre de l’héroïne du roman, Willy May Michael. Cette ex-Miss Texas vient de divorcer de son riche mari, veut recommencer sa vie et renouer avec ses filles, Hilly et Joanne.

Sous un soleil brûlant, le bateau sur lequel se trouve Willy May accoste pour la première fois sur l’île Moustique. Il s’agit bien d’un paradis exclusif, coupé du monde, réservé aux gens riches et célèbres qui peuvent se permettre d’y séjourner.

L’archipel est la propriété du playboy britannique Colin Tennant, qui a transformé les lieux en un refuge de luxe, de liberté et... de décadence pour ses riches amis. C’est aussi un lieu d’exil pour la princesse Margaret, la sœur rebelle de la reine d’Angleterre, qui peut y accueillir ses amants. Willy May s’installe à Moustique et découvre peu à peu son côté festif... et sa part d’ombre.

Grands thèmes

Sarah McCoy, écrivaine perfectionniste, n’a pas lésiné sur les recherches pour documenter ce roman original inspiré de la vie d’une ex-reine de beauté, Billy Ray Mitchell, qui s’est vraiment installée à Moustique dans les années 1970.

En entrevue, elle explique que trois grands thèmes lui ont inspiré ce roman. Le premier étant la royauté, «le privilège qui vient avec la naissance»; le second, la complexité des relations familiales, en particulier, entre sœurs; et le troisième, l’insularité.

«Je suis littéralement obsédée par les îles ! Mon roman précédent se déroulait à l’Île-du-Prince-Édouard, qui est une île complètement différente. Mais mon premier roman se déroulait à Porto Rico, l’île où je suis née. J’aime les îles, parce que j’aime leur mystère et leur côté mythique. Ce sont des bulles où les gens peuvent établir leur propre système de gouvernance.»

Une île mystérieuse

Après Marilla of Green Gables (Le bruissement du papier et des désirs), elle ne savait pas sur quoi écrire.

«Tout le monde me posait des questions, et j’étais terrifiée! Quand ça m’arrive, je plonge dans les lectures qui m’apportent énormément de joie, comme les biographies. J’en regarde à la télé. J’écoute aussi des biographies et des mémoires en livres audio.»

Incidemment, un documentaire de la CBC sur la princesse Margaret lui a fourni une petite étincelle.

«Dans un segment, on apprenait qu’elle avait reçu en cadeau une portion d’une île privée dans les Caraïbes pour y construire un domaine. C’était l’île Moustique.»

Sarah était stupéfaite. «En premier, je me suis dit : qui donc reçoit un tel cadeau de noces? Ma propre liste de cadeaux de mariage se trouvait chez Target!» s’exclame-t-elle.

Paradis très privé

Elle avait pourtant fait des recherches intensives sur les Caraïbes pour écrire son premier roman. Et elle connaît très bien cette région du monde puisque sa famille vient de Porto Rico.

«Pourtant, je n’avais jamais entendu parler de Moustique. Ça m’a intriguée parce que je suis minutieuse et j’aime connaître mes sujets dans les moindres détails.»

Elle a fait une recherche sur Google pour voir si c’était une vraie île. Boum! «J’ai trouvé tellement d’informations que ça m’a captivée. Je ne pouvais plus m’arrêter. Plus je lisais, plus je devenais obsédée par la royauté et les célébrités qui s’y trouvaient : Mick Jagger, des musiciens, des actrices qui y étaient invités pour faire la fête sans que personne ne sache exactement ce qui s’y passait. Ça m’a fascinée.»

EXTRAIT

«Caressée par les vagues, la proue de l’Otrera fendait l’eau comme un couteau à beurre. Ce que Willy May avait vu en premier de Moustique n’était ni les palmiers qui dansaient dans la brise ni les plages d’ivoire qui enveloppaient les cinq kilomètres de l’île tel un ruban de satin. Ses yeux s’étaient d’abord noyés dans le bleu infini du ciel, alors qu’elle se demandait si elle ne faisait pas la traversée pour rien. Davey, son nouvel ami anglais de Trinité, l’avait convaincue de l’y accompagner.

– Que diriez-vous de faire un tour de Moustique, la semaine prochaine? lui avait-il proposé, un soir, à la lueur des torches tiki qui éclairaient les quais de Port-d’Espagne, alors qu’un groupe de soca jouait un air de calypso.»

Photo fournie par Éditions Michel Lafon