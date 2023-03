Une victoire qui fait du bien au Rocket

Le Rocket de Laval a offert une excellente performance à ses milliers d’amateurs réunis à la Place Bell Samedi, défaisant les Comets d’Utica par la marque de 4 à 1.

La troupe de Jean-François Houle a ainsi mis un terme à une série de trois revers, tandis qu’elle est en plein cœur de la course aux séries éliminatoires dans l’Association de l’Est.

Employé pour une deuxième fois en moins de 24 heures, Cayden Primeau a défendu la cage lavalloise avec brio. Il a repoussé 27 des 28 lancers adverses. Seul Reilly Walsh, en deuxième période, est parvenu à percer son armure.

Absent lors du dernier match en raison d’une blessure, l’attaquant québécois Brandon Gignac était un cas incertain pour le duel du jour. Il a reçu le feu vert juste avant le début de la rencontre, et a ouvert la marque après 2 min 41 s. de jeu.

Tory Dello et Nolan Yaremko ont aussi trouvé le fond du filet lors du premier vingt. Pour ce dernier, il s’agit d’un premier but avec le Rocket, et ce, à son cinquième match. Il a aussi jeté les gants avec Zack Hayes, en période médiane, pour venir à la défense de son coéquipier Jan Mysak.

Mitchell Stephens a aussi enfilé l’aiguille dans la victoire, lui qui avait aussi noirci la feuille de pointage vendredi.

Le Rocket sera de retour en action mercredi, à la Place Bell, lorsqu’il croisera le fer avec les Islanders de Bridgeport.