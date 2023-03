De l’importance de respecter la langue française

Je suis un anglophone qui, pour les besoins de son travail, a choisi d’adopter la culture d’ici et la langue d’ici, c’est-à-dire le français. J’essaie de bien parler et de bien écrire. Il m’arrive même à l’occasion de corriger des Québécois sur l’utilisation de mots anglophones. Quand une de vos correspondantes parle d’émissions de télé où le langage est mauvais, à ma surprise, vous semblez prétendre que les auteurs doivent ajuster le langage de leurs personnages à ce qu’on entend dans la rue.

Ne savez-vous pas que le Québec français a commencé à se respecter et à valoriser sa langue quand, dans les débuts de la télévision, ils ont entendu les animateurs, les commentateurs et les acteurs utiliser une langue de qualité ? Malheureusement, ça a pris le bord ! Je peux vous assurer que niveler par le bas n’est jamais gagnant. Regardez nos écoles et vous en aurez la confirmation. Cette dame avait raison et vous auriez dû la féliciter.

Anonyme

J’ai probablement manqué de nuances dans ma réponse. Mais je persiste quand même à dire que les auteurs de télévision utilisent le langage de la rue pour leurs personnages fictifs, et que c’est comme ça dans tous les pays du monde. Mais je partage votre affirmation à l’effet que pour tout le reste de ce qu’on présente à la télé, le langage devrait adopter une norme de qualité maximale pour servir d’exemple.