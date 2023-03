Équateur: une destination où on peut faire quatre voyages en un

Vous avez du mal à choisir votre prochaine destination voyage? L’Équateur saura certainement rejoindre vos passions, puisque ce petit pays a beaucoup à offrir. Forêts tropicales, montagnes, volcans, plages et faunes exceptionnelles, on y retrouve tout cela et bien plus. Un seul voyage peut vous faire découvrir quatre mondes complètement distincts. Et une chose est certaine, c’est une destination 100% nature où le rythme plus lent promet une déconnexion absolue.

Les Andes

Unsplash / Mauricio Munoz

Un voyage dans les Andes équatoriennes débute par Quito, deuxième plus haute capitale au monde. Entouré de montagnes et de volcans actifs, on se balade dans l’un des centres historiques les mieux conservés d’Amérique latine. À 2850 mètres d’altitude, c’est le souffle court que l’on monte et descend chaque rue et ruelle pavée remplie d’histoires et d’architectures reflétant les conquêtes des derniers siècles. Un incontournable? La balade en TeleferiQO jusqu’au sommet du volcan Pichincha à près de 4000 mètres d’altitude d’où, par temps dégagé, on peut voir les sommets enneigés des volcans Cotopaxi, Cayambe et Antisana, ainsi que la ville de Quito en contrebas.

Maude Carrier

À quelques heures à peine de la ville, on se retrouve dans un tout autre monde : Mindo, capitale des ornithologues et des aventuriers expérimentés ou amateurs! Rafting dans les eaux des glaciers, randonnées sur le chemin des Incas, baignade dans les nombreuses cascades, tyrolienne au-dessus de paysages magnifiques, observation des 1680 espèces d’oiseaux, dont 133 espèces de colibris; de tout pour une aventure qui vous procurera son lot d’anecdotes incroyables.

Maude Carrier

Passionné de volcans? Le parc national de Cotopaxi offre, selon le niveau d’activité dudit volcan, des randonnées avec des points de vue incroyables. Galopez à cheval, marchez sur les nombreux sentiers, roulez en VTT ou, pour les alpinistes aguerris, grimpez vers les plus hauts sommets dans ce parc de réputation mondiale. Une des randonnées populaires est « la boucle de Quilotoa ». D’une durée de quelques jours, elle mène au lac du cratère du volcan, d’une couleur émeraude qu’on observe avec des étoiles dans les yeux.

La côte pacifique

Maude Carrier

Avec 650 kilomètres de côte sur l’océan Pacifique, l’Équateur est aussi un paradis pour les surfeurs, plongeurs, pêcheurs et baigneurs de tous âges. Montañita est le village le plus populaire, non seulement pour ses vagues, mais pour son ambiance très décontractée, ses nombreuses discothèques et restaurants, ses avenues des cocktails et des petits-déjeuners, ainsi que sa plage bien animée à toute heure du jour et de la nuit.

Maude Carrier

Pour un peu plus de tranquillité, dirigez-vous vers Ayampe ou Las Tunas un peu plus au nord où une plage quasi déserte de sept kilomètres s’offre à vous. Tout près, depuis la ville de Puerto Lopez, offrez-vous une expédition dans le parc national de la Machalilla sur l’île de la Plata (surnommée «petite Galápagos») pour observer les fous à pieds bleus, faire de l’apnée dans une eau limpide avec les tortues ou partir à la recherche des baleines en saison. Envie de pêche en haute mer? C’est aussi possible, les courants le long de la côte étant riches en plancton et donc en poissons. Plusieurs expéditions de quatre à huit heures sont offertes depuis la jetée de Puerto Lopez. Chapeau, bouteille d’eau, crème solaire sont recommandés; l’intensité du soleil équatorien est loin d’être une légende urbaine!

Maude Carrier

Les îles Galápagos

Unsplash / Rafael Idrovo Espinoza

À 1000 kilomètres des côtes, les 127 îles et îlots de l’archipel volcanique des Galápagos, reconnu mondialement pour sa flore et faune unique, est un réel voyage en soi. Une visite aux îles enchantées (« las Islas Encantadas » comme on les appelait à l’époque) et vous voilà dans la peau d’un grand explorateur en quête de découvertes dignes d’un film d’aventures. On s’y rend généralement en avion puis une fois sur place, l’une des nombreuses croisières disponibles, de trois jours à trois semaines, permet d’explorer toutes les beautés naturelles.

Unsplash / Amy Perez

Ce qui rend les Galápagos si uniques? Des espèces qu’on ne retrouve nulle part ailleurs sur la planète: l’iguane terrestre, la tortue géante, le fou à pied bleu, l’otarie à fourrure des Galápagos, le pingouin des Galápagos, le requin-marteau et plusieurs autres, tant sous l’eau que sur terre. Le sentiment d’être dans un monde totalement inconnu est absolument grisant. On recommande un voyage d’au moins cinq jours pour avoir la chance d’en avoir plein la vue. Le coût du voyage, à partir de l’Équateur, revient à 2500$ américains ou plus, par personne, en formule autonome/croisière (un voyage d’aventure tout compris à partir du Canada tourne plutôt autour de 8500$ et plus par personne).

Unsplash / Bjarn Bronsveld

L’Amazonie

Unsplash / Ryk Porras

L’Amazonie est une région très vaste où l’on côtoie la nature à 100%. Tarentules, anacondas piranhas, singes, paresseux, insectes et oiseaux en tout genre pimenteront votre expédition! Il n’est pas rare de faire un face-à-face avec l’une de ces créatures, voilà pourquoi on recommande fortement d’être accompagné d'un guide qui connaît la jungle comme le fond de sa poche. Cette région de l’Équateur est aussi riche en histoire et en traditions. Les peuples autochtones vous feront vivre l’Amazonie à travers leurs savoirs; notamment comment reconnaître les plantes, leurs propriétés et utilisations.

Les hébergements dans ce coin de l’Équateur sont plutôt rustiques, il vaut mieux être préparé et équipé pour une aventure dans cette région dominée par les animaux et les insectes. Ne partez pas sans guide, en plus de mettre votre sécurité en péril, vous ne pourrez jouir de toutes les découvertes qu’on y fait. Seul un œil habitué sait reconnaître toutes les merveilles qui s’y cachent. Par contre, il est recommandé d’apporterdes comprimés purifiants qui rendent n’importe quelle eau potable. Pour un peu plus de confort, des croisières luxueuses peuvent vous mener dans la jungle en sillonnant les affluents de l’Amazone.

Unsplash / Shad Meeg

À SAVOIR

En bref:

Monnaie : dollars américains

Décalage horaire : une heure lors de l’heure avancée

Saisons : dans l’hémisphère sud, les saisons sont inversées aux nôtres, mais comme les températures varient beaucoup d’une région à l’autre en Équateur, il est préférable de prévoir des vêtements selon votre itinéraire.

Les distances : il faut calculer plus de temps pour se déplacer entre chaque destination. Les routes ne permettent pas toujours de rouler à grande vitesse et sont parfois sinueuses.

Maude Carrier

S’y rendre:

Plusieurs compagnies aériennes proposent des vols vers la capitale, Quito, avec une ou deux escales. Vous pouvez par la suite prioriser le transport en autobus, en voiture ou en avion pour vous déplacer à l’intérieur du pays.

Le mal des montagnes:

Attention! Quelques jours peuvent être nécessaires pour s’acclimater à l’altitude des Andes. Prévoyez une visite à la clinique du voyageur pour en discuter avec un spécialiste de la santé et repartir avec conseils et médicaments, au besoin, si vous allez dans cette région de l’Équateur.