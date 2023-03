Kin-Ball: l’enfant chéri devenu rejet

On ne peut pas reprocher au président de Kin-Ball Québec, François Bégin, de manquer d’ambition. Devant un « déclin atroce » de ce sport inventé et popularisé au Québec il y a 30 ans, la fédération lance un plan d’action afin de redonner ses lettres de noblesse au kin-ball.

« Notre vrai sport national, c’est pas le hockey. C’est le kin-ball ! », lance M. Bégin au bout du fil. Il le dit en riant, mais on sent qu’il le pense réellement.

Grand amateur de kin-ball, il explique que ce sport a fait partie intégrante de son adolescence.

« J’étais un peu grassouillet [chubby] au secondaire. Quand je jouais au basketball, personne ne me faisait des passes. Puis, j’ai commencé à jouer au kin-ball et j’ai développé des aptitudes. Les gens commençaient à me faire des high-fives quand je faisais des bons coups et je suis devenu capitaine de mon équipe. Ç’a beaucoup aidé ma confiance », relate-t-il.

Ce sport a eu un grand succès dans les années 1990 et 2000. En 2006, le kin-ball était le sport le plus pratiqué de l’offre parascolaire au Québec et à ce moment, plus de 30 000 personnes s’adonnaient régulièrement au sport tandis qu’aujourd’hui, on compte à peine 1000 membres aux quatre coins de la province.

« On m’a dit que le kin-ball était moins populaire que la pétanque au Québec. Tu ne me dis pas ça deux fois ! », ajoute-t-il avec passion.

PLAN DE RELANCE

M. Bégin et la fédération planchent donc sur un grand plan de relance, qui s’échelonnera sur trois ans.

Le but ultime : atteindre 31 000 membres au Québec dans trois ans.

Freiner le déclin et dépasser le nombre de joueurs de 2006 en seulement trois ans ?

Un projet tout à fait réalisable, selon M. Bégin. Pour ce faire, ils ont fait appel aux chercheurs du Pôle sports HEC Montréal, lesquels leur ont fourni une liste des six grands chantiers à réaliser s’ils veulent atteindre leur objectif.

Parmi les stratégies, Kin-Ball Québec veut former des entraîneurs un peu partout au Québec, offrir du matériel à l’aide de partenaires financiers et, surtout, marteler le message que le sport est accessible à tout le monde, littéralement.

« Des jeunes filles dans une école de Québec ont été refusées de leur équipe de volleyball parce qu’elles avaient les bras trop courts. Ça n’arrive pas au kin-ball. Peu importe ta physionomie, tu peux y jouer, même si tu es en chaise roulante. »

Inventé au québec

Inventé par le professeur d’éducation physique Mario Demers en 1993, le kin-ball se joue en équipe de quatre, et trois équipes sont sur le terrain en même temps lors d’une partie.

Pour marquer, une équipe doit nommer la couleur d’un adversaire et projeter le gros ballon de 1,22 mètre de diamètre en l’air en espérant que l’équipe nommée ne soit pas en mesure de récupérer le ballon avant qu’il touche le sol.

Popularisé au Québec, le kin-ball compte maintenant des fédérations en France, en Suisse, en Belgique, en Espagne et au Japon.

Aux Olympiques un jour?

En 2018, M. Demers révélait au site Actualités UQAM son plan voulant qu’un jour son sport devienne une discipline olympique.

« Il faudrait compter une cinquantaine de fédérations à travers le monde, et nous en sommes environ au tiers. Considérant le développement rapide des dernières années, je suis convaincu que c’est une question de temps. Si la plupart des sports olympiques ont été inventés il y a plus de 100 ans, je peux être fier du chemin parcouru en 30 ans. »

Un sport en déclin

INSCRIPTIONS EN KIN-BALL AU QUÉBEC DEPUIS 1993

1993 | 3316

1996 | 9336

1999 | 23 505

2003 | 29 267

2006 | 30 706

2009 | 20 002

2012 | 9933

2015 | 3108

2018 | 1566

2021 | 1178

Source : Pôle Sports HEC Montréal