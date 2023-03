«La Voix»: un premier direct haut en couleur

Steffy Beyong, Jay, Julie St-Pierre et Adam El Mouna ont remporté leur place pour les demi-finales, dimanche soir, lors du premier direct de la saison de «La Voix».

L’ambiance était fébrile aux Studios Mels, où douze candidats ont défendu leur place dans l’aventure.

Jennifer Lee-Dupuy, qui va jouer le personnage principal de la comédie musicale «Le Bodyguard», a ouvert la soirée avec un numéro impliquant les douze candidats de ce premier quart de finale. Son incarnation de Whitney Houston est plutôt réussie et sa voix ne souffre pas la comparaison.

Frédérick de Grandpré a simplement fait une apparition à la finale du numéro pour souligner sa présence dans le spectacle.

Début de la compétition

Trois candidats par équipe se sont retrouvés sur scène pour interpréter une chanson de leur choix qu’ils ont travaillé avec leur coach, en plus de bénéficier des conseils de Serge Denoncourt à la mise en scène de leur numéro.

À l’issue des performances des candidats, le coach doit dispatcher ses 100 points entre chacun, ce vote est ensuite combiné au pourcentage de vote du public. Le candidat qui a le résultat le plus important passe en demi-finale.

Pour l’équipe de Mario Pelchat, Steffy Beyong a su insuffler toute l’intensité et l’émotion que la chanson demandait. Elle a su toucher directement le cœur du public avec sa voix profonde et émouvante.

Corneille a su suivre la volonté de Jay de se défendre avec une version complètement revisitée de «Pleure dans la pluie», de Mario Pelchat. Un pari audacieux qui aura finalement été payant, puisqu’il a reçu le plus fort vote du public de la soirée.

Dans l’équipe de Marjo, Julie St-Pierre a fini de se cacher, elle brille désormais avec sa magnifique voix, et le public la suit dans cette nouvelle aventure.

Enfin, Adam El Mouna a prouvé qu’il était déjà un artiste à part entière avec sa performance électrique sur «Hit The Road Jack», de Ray Charles. Son coach Marc Dupré et le public ne s’y sont pas trompés.

Julie St-Pierre remporte son pari

Martin Chevalier / JdeM

Pour les quarts de finale de son équipe, Marjo a d’abord commencé les répétitions avec Will en lui demandant les raisons qui l’ont poussé à venir à «La Voix», tellement elle était impressionnée par son talent et son aplomb.

Il a choisi de s’accompagner à la guitare électrique sur la chanson «Né pour être sauvage», de Philippe Brach. Un titre qu’il a su dynamiser avec une finale autrement plus grunge que l’originale. Marjo était visiblement super contente de cette version.

Julie St-Pierre a choisi «Is that Alright», chanson tirée du film «A star Is Born», qui correspond au moment où le personnage de Lady Gaga se marie. «Ça va faire six ans que je suis mariée et c’est exactement comme ça que je me sens dans mon couple», a -t-elle précisé pour justifier son choix. «J’ai tellement de fierté», lui a dit son ancien coach Marc Dupré après sa performance. Marjo a souligné sa voix puissante. «Mais ce que j’aime le plus de toi, c’est ta vulnérabilité. Tu nous as laissé entrer dans ton jardin intérieur.»

Philippe Plourde s’est ensuite accompagné au piano sur «Promenade sur mars», d’Offenbach, chanson qui est la préférée de son père. «Non seulement tu as un timbre unique, mais tu es unique. S’attaquer à un grand classique pour en faire ta propre version, bravo», a souligné sa coach.

Avec les 33 points de Marjo additionnés aux 45 points du public, Julie St-Pierre accède à la demi-finale avec un réel bonheur. «J’apprends beaucoup, je me libère de beaucoup de choses», a-t-elle avancé pour commenter son aventure jusqu’à présent. Elle qui rêve de chanter et d’être encore plus souvent sur scène va pouvoir réaliser son souhait.

Jay plébiscité par le public

Martin Chevalier / JdeM

Sauvé par son coach aux duels, Mélodie-Jade a interprété avec un peu de difficulté la chanson «Respire», de Gaël Faye, lors des quarts de finale de «La Voix» pour l’équipe de Corneille.

«S’il y en a une qui a trouvé son identité artistique depuis le premier jour, c’est bien toi», a dit Marc Dupré. Corneille a de son côté tenu à souligner la difficulté du texte qu’elle avait choisi et qu’elle a rendu avec éclats.

Étonnamment, Jay a voulu défendre sa place avec «Pleurer dans la pluie», qu’il a chantée avec aplomb devant celui qui l’a popularisée. Il a toutefois amené la chanson dans une autre ambiance, avec un petit groove, clin d’œil à ses racines caribéennes. Une performance qui a enflammé la foule. «C’est touchant, c’est venu me chercher, a dit Mario Pelchat. Ce que tu en as fait, j’ai envie de la faire comme ça maintenant.» Corneille s’est aussi dit extrêmement fier de son candidat.

Troisième candidate de l’équipe de Corneille, Élysabeth Rivest a opté pour la chanson d’Yseult, «I Love You», qui dénonce les relations toxiques. Son intensité et la puissance de sa voix lui ont permis de faire passer le message, avec la présence d’un quatuor à cordes. «Tu viens de montrer au Québec ce que j’avais deviné aux duels, merci», lui a adressé son coach.

Aux 34 points attribués par le coach, Jay a reçu un imposant total de 60 points de la part du public, un score impressionnant qui lui a fait énormément plaisir. «Ça veut tout dire pour moi, a-t-il avoué. Je ne fais pas de musique que pour moi, je ne chante pas que pour moi, mais je le fais pour les gens qui m’écoutent. Merci beaucoup.»

L’intensité émouvante de Steffy

Martin Chevalier / JdeM

Mario Pelchat a aligné trois grandes voix de son équipe pour ce premier quart de finale de «La Voix». Marie-France Lantin, qui avait brisé la glace des auditions à l’aveugle, a fait partie de l’équipe de Corneille, avant d’être volée par Mario Pelchat.

C’est également elle qui a ouvert la compétition avec «Une belle histoire», le classique de Michel Fugain. Elle en a livré une version complètement différente de l’originale. «C’est elle qui a suggéré de faire cette chanson, et quand je l’ai entendu, elle m’a immédiatement convaincue», a reconnu Mario Pelchat.

En hommage à ses parents, Joël Boudreault a choisi de réinterpréter la chanson «Laisse-moi t’aimer», de Mike Brant. «Je me laisserais aimer n’importe quand», a commenté Marjo, après sa prestation. Mario Pelchat a ajouté qu’il chantait vraiment bien et que son interprétation était puissante.

En voyant l’émotion qu’elle distille avec sa voix, Steffy Beyong a l’impression que chanter est sa mission dans la vie. Pour défendre sa place, elle a fait appel à la chanson «Si seulement je pouvais lui manquer», de Calogero, qu’elle a dédié à son père. «Quand on parle d’une voix qui vient du cœur, c’est ça. C’est ressenti et vrai. Ce qui est bien avec toi, c’est qu’avant même que tu commences à chanter, on sait qu’on va vivre quelque chose de grandiose», a dit Marc Dupré. Les commentaires du coach sont allés dans le même sens.

Avec les 35 points du coach, et les 43 points octroyés par le public, Steffy Beyong remporte 78 points qui lui permettent de passer en demi-finale. «Ce n’était pas une chanson facile à faire, mais j’ai pu compter sur un bon coach, a-t-elle déclaré. Merci à tout le monde d’avoir voté pour moi.»

Le talent assumé d’Adam El Mouna triomphe

Martin Chevalier / JdeM

Darren Vaudreuil a un côté rock-star que le coach voulait exploiter dans ce quart de finale.

En répétition, le candidat en a profité pour lui révéler qu’il avait un tatouage de sa face sur sa jambe. Il a ensuite défendu sa place avec la chanson «On fait ce qu’on aime», du groupe Les Respectables, y injectant encore plus d’énergie que dans la version originale. À la fin de sa performance, il a même révélé avoir un tatouage avec la face de Charles Lafortune. «Tu étais déchainé», a commenté Marc Dupré.

Depuis qu’elle est jeune, Sorrene a de la difficulté avec l’autorité et elle a choisi la chanson «Sorry Seems To Be The Hardest Word», d’Elton John. «J’ai calculé avec les répétitions, ça fait 47 fois que tu fais cette chanson et j’ai encore des frissons quand je l’entends. J’aime aussi ton parcours, tu te bats, tu grandis, tu es magnifique», a dit son coach.

Adam El Mouna a conclu le trio de Marc. Dupré avec «Hit the road Jack». Il a avoué qu’il se découvre à chaque étape dans cette aventure et qu’il s’étonne lui-même. Il a transformé le classique de Ray Charles en une version très personnelle durant laquelle son interprétation était totalement incarnée.

«Je suis tellement content d’avoir bloqué Mario pour toi, a dit Marc Dupré. Tu es un artiste, tu m’as encore surpris ce soir. Tu as une aura autour de toi, plus grosse que tes cheveux.»

Les 34 points du coach et les 47 du public permettent à Adam El Mouna d’accéder à la demi-finale. «Ça représente beaucoup de choses à la fois pour moi, a-t-il commenté. Cette chanson était dédicacée pour mon frère, dont c’est la fête aujourd’hui. Lui transmettre ce message, lui dire de continuer sur sa route jusqu’où il veut aller, c’est beaucoup.»

Ils passent en demi-finale:

Équipe Mario Pelchat

Steffy Beyong, 23 ans, Montréal

Équipe Corneille

Jay, 24 ans, Montréal

Équipe Marjo

Julie St-Pierre, 37 ans, Montréal

Équipe Marc Dupré

Adam El Mouna, 19 ans, Ville-Sainte-Catherine