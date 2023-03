Le manque de fierté est-il notre talon d’Achille au Québec?

Depuis quelques mois, on parle beaucoup de l’anglicisation du Québec. À qui la faute pensez-vous ? Pour ma part, j’estime que c’est en grande partie à cause d’un manque flagrant de fierté des Québécois pour leur langue parlée, qui dans le fond ne représente qu’un élément parmi tant d’autres de leur vie quotidienne. Mais rien de plus !

Si tel n’était pas le cas, pensez-vous qu’ils émailleraient leur discours d’autant de mots anglais qu’ils le font ? Pensez-vous qu’ils accepteraient que les commerces qu’ils fréquentent diffusent majoritairement de la musique anglophone ? Ou encore qu’ils ne regimberaient pas quand on les accueille par un « bonjour-hi », sans au moins exiger que la suite du discours se fasse en français ? Ce qui est loin d’être toujours le cas.

Je me souviens de ma mère qui exigeait d’être servie en français au magasin Eaton du centre-ville dans mon enfance. À part moi, des femmes comme elle, ça n’existe plus à Montréal. Vous allez probablement me suggérer de porter plainte et je vous répondrai que je l’ai fait à quelques reprises et que ça n’a rien donné, si ce n’est de me faire répondre qu’on tenait compte de mon commentaire. Mais de suivi, je n’en ai jamais reçu.

Promenez-vous dans les rues et les transports en commun et vous allez avoir en pleine face le nombre incalculable de gens qui portent des T-shirts émaillés de mots ou de slogans en anglais. Pourquoi ils ne seraient pas en français ces slogans, pouvez-vous bien me le dire ? En se forçant un tant soit peu la nénette, on pourrait se valoriser ainsi. Mais non, on préfère y aller dans la facilité.

Je fais probablement partie de la dernière cohorte de Mohicans ayant encore envie de valoriser le pays dans lequel je suis née et dans lequel je voudrais mourir dans ma langue, le français, et non pas mourir dans la langue de l’envahisseur : mais je sens de plus en plus que c’est peine perdue et que je prêche dans le désert.

Ghislaine

Votre cri du cœur, je l’offre à tous les lecteurs(trices) en espérant réveiller ceux et celles qui ont envie de faire leur part dans la bataille pour la langue que nous avons tous à livrer. À la fois collectivement pour l’avenir du Québec, mais surtout individuellement pour prouver que ça nous importe si on ne veut pas disparaître à plus ou moins brève échéance