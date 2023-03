Les Olivier: Katherine Levac envoie des flèches au milieu de l’humour dans un monologue d'ouverture féministe et incisif

En très grande forme pour l’animation du gala Les Olivier, Katherine Levac ne s’est pas gênée pour pointer son milieu dans son monologue d’ouverture.

« Ça fait 24 ans que le gala existe. Les deux premières années, c’est Lise Dion qui a animé. Ensuite, il n’y a eu aucune femme en solo à l’animation pendant... 22 ans. Je me suis demandé : qu’est-ce que Lise a fait de si grave pour qu’ils ne réengagent plus jamais une femme dans un milieu où il faut que ce soit extrêmement grave pour qu’on ne te réengage plus jamais? »

L’humoriste a aussi ciblé Radio-Canada, le diffuseur du gala, en disant à quel point le réseau l’adore car elle coche plusieurs cases. « Je suis une femme, franco-canadienne, issue de la communauté LGBTQ. Imaginez si j’étais encore grosse, ils capoteraient! »

Le gala se déroulait pour la première fois devant public depuis trois ans et la foule était visiblement heureuse d’assister à la soirée à la salle Pierre-Mercure. Les spectateurs ont chaudement applaudi l’animatrice qui succédait à François Bellefeuille.

Dans son monologue d’ouverture, Katherine Levac a aussi parlé de son récent accouchement de jumeaux. « On m’a dit que c’était déconseillé d’animer ce gala. Mais mon plus gros risque, c’est de porter une robe de gala après avoir allaité deux enfants. Et mon plus gros défi, c’est de ne pas me pisser dessus. »

Elle a ensuite comparé ses deux « petits seins bien pendants » à des « petits sachets de thé bien vidés ». « Comme des Mister Freeze que tu voudrais la dernière goutte ».

Katherine Levac a fini son numéro en voulant propager de l’amour. « Je suis tellement de bonne foi. Par exemple, je suis allée voir le spectacle de Christian Bégin. J’ai adoré. Il essaie de quoi. Laissez-le faire. »

Deux prix

La soirée s'est poursuivie avec la remise des premiers Olivier.

L'humoriste Fabien Cloutier a reçu l’Olivier du sketch radio humoristique de l’année pour Coquineries, environnement et gestion de la neige, entendu à l'émission Puisqu’il faut se lever.

Matthieu Pepper est reparti avec l’Olivier de la découverte de l’année, devançant ainsi ses collègues Pascal Cameron, Michelle Desrochers, Jean-Michel Martel et Richardson Zéphir.

Après un numéro amusant dans lequel ils incarnaient deux humoristes qui chantaient le bon vieux temps, Virginie Fortin et Arnaud Soly ont couronné Charles Beauchesne, François De Grandpré et Odrée Rousseau dans la catégorie du podcast humoristique avec script de l’année pour Les pires moments de l’histoire avec Charles Beauchesne – Saison 4.

Plus de détails à venir.