LHJMQ: les Tigres portent un dur coup à l’Océanic

RIMOUSKI | Les Tigres de Victoriaville ont porté un dur coup à l’Océanic dans sa tentative d’obtenir l’avantage de la glace pour la première ronde des séries avec un gain de 5-3 ce dimanche après-midi à Rimouski.

L’Océanic et les Saguenéens sont à égalité au 4e rang de l’Association de l’Est avec 68 points, un point derrière les Wildcats de Moncton, qui ont trois matchs à jouer comparativement à deux chacun pour Rimouski et Chicoutimi. « On va se battre jusqu’à la fin pour avoir l’avantage de la glace », a assuré l’entraîneur-chef de l’Océanic, Serge Beausoleil.

Les Tigres ont pris les devants 5-1 en début de troisième période avant que l’Océanic ne revienne avec deux buts pour réduire l’écart à deux buts. « C’est une des meilleures équipes de la Ligue et on les avait battus trois fois jusqu’ici cette saison. Je m’attendais à les voir jouer avec énergie. Le match était sur la ligne en fin de deuxième. Nous étions sur la rondelle. Nos vétérans ont montré l’exemple », a commenté le pilote de l’Océanic en parlant de Xavier Fillion, William Dumoulin Luka Verreault, Mathis Gauthier et Simon Maltais.

L’Océanic a dominé la première période

L’Océanic a dominé la première période, mais les hommes de Serge Beausoleil ont retraité au vestiaire en arrière 1-0 au pointage. Le trio des jeunes Maxim Coursol, Nathan Lévesque et Alexandre Blais a été le plus menaçant pour les locaux, sans parvenir à battre le gardien des Tigres, Gabriel Daigle.

Maël Lavigne s’est emparé d’un retour pour donner les devants aux Tigres alors qu’il avait été oublié seul dans l’enclave, en milieu de première.

Les Tigres opportunistes

En milieu de deuxième période, le capitaine des Tigres, Maxime Pellerin, a profité d’une pénalité à Luka Verreault pour doubler l’avance des siens. L’Océanic a continué d’attaquer le filet adverse et, en toute fin d’engagement, Xavier Filion a repéré William Dumoulin (23e) dans l’enclave qui a dégainé sur réception pour battre Gabriel D’Aigle et réduire l’écart à un but.

Trop tard pour l’Océanic

En début de troisième période, Lavigne a inscrit son 2e but de la rencontre sur une descente à deux contre un avec Maxime Pellerin. Quelques minutes plus tard, Raphaël Blouin a ajouté un 4e but pour les félins, avant que le capitaine Pellerin ne porte le pointage à 5-1. Julien Béland (29e) a réduit l’écart à 5-2, puis Luke Coughlin (4e) a ajouté un 3e but pour les locaux.

En bref

Maël St-Denis, Mathis Aguilar et Lyam Jacques sont blessés tandis que Spencer Gill et Quinn Kennedy ont été laissés de côté.

L’Océanic complétera sa saison avec un programme double face aux Remparts, vendredi à Québec et samedi à Rimouski.