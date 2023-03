N’essuie jamais de larmes sans gants: plongée au cœur de l’hécatombe

Incursion dans les années meurtrières du sida, N’essuie jamais de larmes sans gants propose un portrait touchant de cette hécatombe qui a fait 30 millions de morts durant les années 80.

À l’affiche au Trident jusqu’au 1er avril, l’adaptation théâtrale du roman de Jonas Gardell, signée Véronique Côté, réussit à nous transporter avec réalisme dans cette période sombre et dans l’esprit de liberté sexuelle de cette époque.

N’essuie jamais de larmes sans gants suit Rasmus, 19 ans, qui débarque à Stockholm et une bande d’amis à la recherche de liberté, d’amour et de bonheur, réunis autour du très coloré Paul.

Rasmus fera la rencontre de Benjamin et tombera en amour avec ce jeune homme coincé dans le monde des témoins de Jéhovah. Au même moment, un virus, non identifié, surnommé le « cancer gai » se propage et commence à faire des ravages au sein de la communauté.

L’œuvre mise en scène par Alexandre Fecteau, du collectif Nous sommes ici, est un spectacle de 3 h 30 incluant un entracte. Une durée qui peut, de prime abord, paraître insurmontable à franchir, mais qui ne l’est pas du tout. On passe à travers facilement.

En plus d’aller plonger dans l’intime de ces personnages affectés et touchés par le VIH, on retrouve des éléments de narration qui retracent les moments phares menés par les homosexuels. Des moments parfois remplis de frustration face à l’intransigeance et certains clichés de l’époque.

Olivier Arteau et Maxime Beauregard-Martin excellent dans les rôles de Rasmus et Benjamin. Arteau livre un très fort moment avant l’entracte face à ses parents joués par Hugues Frenette et Érika Gagnon. Tout le monde joue bien. On y croit.

Mention spéciale à Maxime Robin qui se glisse dans la peau du flamboyant Paul. Il offre une énorme performance dans le rôle de cet homme qui est le point central de cette petite communauté qui se tient à travers les épreuves.

Musique en direct

La mise en scène d’Alexandre Fecteau est réussie avec une belle utilisation de l’espace scénique et des représentations de cercueils utilisées de multiples façons. On a peut-être un peu abusé de l’eau qui tombe du ciel et qui s’amasse sur la scène. Une eau liée à l’hécatombe qui se déverse sur les épaules de cette communauté.

Une pianiste et un trio à cordes, sur scène, interprètent une trame sonore autour du Concerto en mi mineur de Felix Mendelssohn. Une présence que l’on voit de plus en plus et qui bonifie énormément l’expérience théâtrale.

Le sujet peut, de prime abord, paraître lourd, mais l’humour est présent tout au long de la pièce. On n’est pas seulement dans le drame.

La médecine a évolué et le virus du VIH qui a fait 40 millions de morts, n’est plus, 40 ans plus tard, aussi meurtrier. N’essuie jamais de larmes sans gants est un retour réussi dans un passé pas si lointain, qui n’est pas nécessairement connu de tout le monde et montre la solidarité d’une communauté.