«La masculinité antitoxique» de Michel Dorais: changer de comportement avec bienveillance

Sociologue de l’intimité et de la sexualité, intervenant, professeur d’université, auteur à succès, excellent communicateur, Michel Dorais a vraiment à cœur de transmettre ses connaissances et d’aider. Avec une grande bienveillance et beaucoup de renforcement positif, il propose aux hommes de prendre conscience de certains comportements et les invite à changer en mieux dans son nouveau livre, La masculinité antitoxique.

Michel Dorais est bien clair: la masculinité n’est pas une maladie et aucun homme n’est prédestiné à avoir des comportements toxiques pour lui-même ou pour les autres.

Dans son nouveau livre, il fait le tour de la toxicité dans toutes les sphères de l’existence, de manière claire, concise et très accessible. Il propose des idées inspirantes et des actions concrètes pour les gars de tous les âges qui veulent être des hommes bienveillants.

Trouver des modèles

Se pourrait-il que les hommes manquent de modèles et que les relations interpersonnelles soient de plus en plus complexes?

«On parle beaucoup de masculinité toxique. Mais la masculinité, ce n’est pas une maladie! J’ai une famille et il y a plein de gars dans ma famille. Je suis un gars moi-même. J’ai enseigné 45 ans et j’en connais, des gars. J’en ai vu des générations passer. Je me suis dit : coudon, les gars veulent faire de bons coups ! Ils veulent s’améliorer et il y en a plein, de gars, qui sont déjà antitoxiques. Mais comment faire?»

Michel Dorais ajoute qu’il enseigne justement ça, le changement, la relation d’aide et la résolution de problèmes.

«Il faut leur donner des trucs, il faut leur donner des exemples. Il faut parler aux gars bienveillants de façon bienveillante. Et les gars qui pourraient s’améliorer un petit peu plus, il faut leur donner le goût de lire et de réfléchir.»

«C’est un livre que j’aurais aimé lire, que j’aurais aimé donner à mon fils ou à mes neveux. C’est un livre bienveillant qui a un ton d’humour. Je ne veux pas culpabiliser le monde, je veux leur donner le goût d’agir et de faire des choses.»

Être proactif

Par où commencer? «Il faut être proactif dans notre comportement. Et c’est dans toute la vie. Si on regarde les 15 chapitres du livre, c’est les études, le monde du travail, la vie amoureuse, le sport. Je travaille avec des téléréalités, avec des fédérations de sport. Je ne fais pas juste y penser, je l’actualise. Je travaille vraiment là-dessus.»

«Les gars ont besoin d’entendre un discours positif. C’est pas les gars qui sont toxiques, c’est certains comportements. Un homme n’est pas toxique. Une femme n’est pas toxique. Il y a des comportements toxiques aussi chez les femmes: le bitchage, c’est un comportement toxique. Il n’y a pas plus de toxicité chez les gars que chez les femmes. Mais les gars, souvent, que veux-tu, la société évolue lentement et souvent, les gars se servent de leur pouvoir, de leur position, de leur force physique pour faire des choses qui ne devraient pas être faites.»

Michel Dorais trouvait bien intéressant de donner des exemples.

«J’en vois plein: je travaille là-dedans!»

Il trouve que son livre donne espoir aux gars et aux filles et au monde qui les entoure.

«C’est pas un livre écrit sur un ton dramatique ou culpabilisant. Je pense qu’on peut être responsable sans culpabiliser et être culpabilisant. Il faut donner le goût aux gars de faire des choses. C’est un livre de recettes... pour que chaque gars fasse ses propres recettes. Il faut que les gars parlent aux gars.»

Michel Dorais est sociologue.

Il est l’auteur de plusieurs ouvrages à succès, dont Guide de bonne conduite sexuelle à l’usage des gars et Le métier d’aider .

Il a pratiqué ou enseigné l’intervention psychosociale et la prévention pendant plus de 40 ans.

Il travaille à présent à prévenir les comportements toxiques chez les jeunes.

EXTRAIT

Photo fournie par Les Éditions Trécarré

«Nous ne sommes pas démunis devant la virilité toxique et ses méfaits. Nous avons la liberté d’y réagir, d’y faire contrepoids, de proposer autre chose, en tout premier lieu par notre exemple.»