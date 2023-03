Revenge porn: une influenceuse poursuit son ex-copain pour plus de 6 milliards

Une influenceuse de la Floride poursuit son ex-copain pour avoir divulgué des photos intimes d’elle à caractère sexuel, sans son consentement.

Mikayla Saravia, 25 ans, qui a plus de 8 millions d’abonnés sur Instagram, intente une poursuite de 6,3 milliards de dollars auprès de Nicholas Hunter, avec qui elle était en couple pendant une durée de cinq ans. Leur relation a pris fin en octobre dernier.

La jeune femme, qui alimente aussi activement un compte OnlyFans et un compte Twitter, cette plateforme payante de contenu érotique lancée en 2016, allègue que M. Hunter aurait pris possession de son compte, et donc à son nombreux contenu, à la suite de leur rupture, selon des informations fournies par South Florida Sun-Sentinel.

Mme Saravia assure une grande promotion de son contenu OnlyFans à ses abonnés Twitter et Instagram. On peut notamment y retrouver bon nombre de photos et de vidéos suggestives pour inciter ces derniers à s’abonner sur OnlyFans.

L'avocat de Mme Saravia, Joseph DiRuzzo, reconnaît que sa cliente a en effet consenti à du contenu sexuellement explicite, mais de manière consensuelle, et à un moment où elle avait le contrôle sur les publications sur ses réseaux sociaux.

«Le défendeur s’est servi du compte OnlyFans pour vendre des photos et des vidéos sexuellement explicites de la plaignante à partir du matériel qu’il avait récolté avant le début de leur relation personnelle et [professionnelle], a notamment écrit M. DiRuzzo, dans la plainte.Les 6,3 milliards réclamés dans la poursuite représentent les 628 000 abonnés qu’avait Mme Saravia au moment où elle a mis un terme à sa relation avec M. Hunter.

Elle cherche à avoir 10 000 $ par abonnés, qui ont pu voir lesdites images.

L’ex-couple entretient parallèlement une poursuite au civil pour violence conjugale, soumise auprès du comté de Broward, en Floride.