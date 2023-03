Ski acrobatique: Mikaël Kingsbury, un champion loin d’être rassasié

Fort de trois nouveaux globes de cristal, Mikaël Kingsbury est affamé plus que jamais et il en veut encore plus.

• À lire aussi: Ski: une première médaille pour Émile Nadeau

• À lire aussi: Ski: Valérie Grenier termine la saison sur le podium

• À lire aussi: 24e globe de cristal en carrière: Mikaël Kingsbury a maintenant autant de titres que le CH

Après avoir confirmé son titre dans l’épreuve individuelle, vendredi, Kingsbury a remporté le globe en bosses parallèles et celui au combiné des deux disciplines, samedi, lors de la dernière Coupe du monde de la saison à Almaty, au Kazakhstan, en devançant son grand rival suédois Walter Wallberg par 0,03 s.

Cette victoire est la 80e en carrière en Coupe du monde pour la fierté de Deux-Montagnes.

« C’est le fun de terminer la saison avec une victoire, et encore plus d’atteindre un chiffre rond, a-t-il raconté. Même si j’ai 30 ans, j’ai l’impression que je peux continuer de m’améliorer dans un sport où la perfection n’existe pas. »

« C’est motivant pour la suite. Le plateau de 90 victoires est atteignable et celui des 100 victoires est peut-être dans l’équation. Après une pause, je vais reprendre l’entraînement en gymnase et je serai de retour sur la neige en juin ou juillet. Même si j’y vais une saison à la fois, c’est clair que je veux être là en 2026 en Italie. »

À égalité avec le Canadien

Kingsbury compte maintenant 24 globes à son riche palmarès, le même nombre que les conquêtes de la coupe Stanley par le Canadien de Montréal.

« C’est très cool, je n’y avais pas pensé, a mentionné Kingsbury, un grand amateur de hockey. Il ne manque plus que les Yankees. » Les Bombardiers du Bronx ont remporté la Série mondiale à 27 reprises.

Questionné sur l’héritage qu’il va laisser à son sport au moment de sa retraite, Kingsbury ne veut pas se projeter dans l’avenir.

« Je vis le moment présent et je suis motivé à fond. C’est certain que je vais laisser un héritage et pas seulement au Québec, mais j’aurai le temps d’y penser à la retraite. C’est vraiment spécial ce que je fais et mon nombre de victoires est très impressionnant, mais je ne pratique pas mon sport pour battre un autre athlète. »

Retour en force

Après un bon départ lors des trois premières étapes de la Coupe du monde, Kingsbury a vu son avance au classement fondre comme neige au soleil quand il a chuté lors des qualifications en duels lors de la Coupe du monde d’Alpe Huez, en France, le 17 décembre. La veille, il avait mérité l’argent à l’épreuve individuelle.

« En 14 secondes, j’ai tout perdu, a-t-il résumé au sujet de sa chute dans l’épreuve de bosses en parallèle dans la ronde des 32. L’écart que j’avais réussi à creuser avec mes adversaires a disparu. Ça fait mal de terminer en 29e place quand tu es habitué de connaître du succès. »

Le couteau entre les dents, Kingsbury s’est présenté à Val-Saint-Côme les 27 et 28 janvier pour la reprise de la Coupe du monde.

« Walter m’a battu en finale en duel et il a pris le maillot jaune de meneur. Je l’ai repris la fin de semaine suivante à Deer Valley, mais je savais que ça serait serré jusqu’à la fin. »

Ça s’est conclu à Almaty, mais la lutte avait été plus serrée l’an dernier, en solo, face au Japonais Ikuma Horishima.

« J’ai vécu des montagnes russes d’émotions, mais j’ai connu une fin de saison extraordinaire, d’ajouter le triple médaillé olympique. J’ai remporté deux médailles d’or au championnat mondial et gagné deux fois ici. Merci à mon équipe d’entraîneurs et de préparation physique qui m’ont permis d’être en pleine forme et de terminer en force. »

Championnat canadien

La station de Val-Saint-Côme sera le théâtre du championnat canadien de bosses les 25 et 26 mars.

« C’est toujours agréable de skier à Val-Saint-Côme, qui est l’une des plus belles pistes au monde, a indiqué Mikaël Kingsbury. La piste est au soleil et il va faire chaud. »

Depuis 2015, Kingsbury a toujours remporté l’or au championnat canadien.