Université: 200 M$ pour angliciser le Québec

Québec consacre près de 200 millions $ par année pour financer la formation universitaire d’étudiants canadiens et internationaux inscrits dans des établissements anglophones alors que ces fonds publics « contribuent directement » à l’anglicisation du Québec, dénonce un chercheur.

À ce rythme, l’État québécois y aura englouti un milliard de dollars d’ici cinq ans.

« C’est l’éléphant dans la pièce », lance Martin Maltais, professeur spécialisé en financement de l’éducation à l’Université du Québec à Rimouski, qui a aussi été directeur adjoint au cabinet du ministre de l’Enseignement supérieur, sous Jean-François Roberge et Danielle McCann.

Depuis de nombreuses années, Québec finance une partie des études universitaires d’étudiants venant de l’extérieur de la province. Ceux-ci ne paient pas l’entièreté de leur formation lorsqu’ils sont inscrits dans les universités québécoises, même si leurs droits de scolarité sont plus élevés que ceux des étudiants québécois.

Il s’agit d’étudiants canadiens ou encore d’étudiants étrangers « réglementés », selon le jargon du ministère de l’Enseignement supérieur, qui sont inscrits au doctorat ou dans certains programmes de maîtrise.

D’autres étudiants non québécois bénéficient aussi d’exemptions en vertu d’ententes particulières, ce qui leur permet de payer la même facture que des étudiants québécois.

La moitié chez les anglos

Ces règles sont les mêmes pour tout le réseau universitaire. Or, la moitié des étudiants non québécois bénéficiant de droits de scolarité avantageux fréquentent des universités anglophones, principalement McGill et Concordia (voir plus bas).

200 millions $ par an

En collaboration avec Le Journal, Martin Maltais a décortiqué les données du ministère de l’Enseignement supérieur qui permettent d’en arriver à la conclusion que Québec a consacré cette année près de 200 millions $ pour payer une partie des coûts reliés à la formation de 16 368 étudiants canadiens ou étrangers inscrits dans les universités McGill, Concordia et Bishop’s (voir plus bas).

Selon ce chercheur, l’État québécois doit cesser de financer des étudiants non québécois qui viennent étudier et vivre en anglais au Québec, contribuant ainsi à son anglicisation.

« Un étudiant canadien ou international peut venir étudier ici en anglais, mais il ne doit pas être financé par le gouvernement du Québec. C’est ça qui ne marche pas », lance-t-il.

Cette somme devrait plutôt être allouée exclusivement aux universités francophones afin de financer le recrutement d’étudiants canadiens et étrangers en langue française, ajoute Martin Maltais.

Cette mesure permettrait de faire « des gains rapides et à coût nul pour la vitalité du français au Québec », plaide cet expert.

« On serait complètement ailleurs en termes de capacité de recrutement pour les universités francophones », affirme celui qui est préoccupé de manière plus large par la place du français dans le milieu de la recherche scientifique.

« Les politiques de recrutement à l’international ne doivent pas servir à l’anglicisation, ajoute-t-il. Si l’État ne met pas ses culottes, il n’y a personne qui va le faire. »

— Avec la collaboration de Philippe Langlois

COÛTS POUR LES ÉTUDIANTS CANADIENS ET INTERNATIONAUX DANS LES UNIVERSITÉS QUÉBÉCOISES ANGLOPHONES

Catégories d'étudiants Coût payé par l'étudiant Coût payé par Québec par étudiant (en moyenne)* Coût total payé par Québec Étudiants canadiens, français et belges 8730 $ 4894 $ 57,2 M$ Étudiants canadiens exemptés 2797 $ 33 394 $ 38,8 M$ Étudiants internationaux 2e cycle** 17 667 $ 5783 $ 5,0 M$ Étudiants internationaux 3e cycle** 15 884 $ 38163 $ 32,0 M$ Étudiants internationaux exemptés 2797 $ 34 620 $ 62,7 M$ Total (2022-2023)



195,7 M$

Note : les étudiants québécois paient des droits de scolarité de 2797 $.

* La contribution de Québec varie selon le cycle et le programme d’étude.

** Les étudiants internationaux « déréglementés » ont été exclus de ces calculs.

Ce sont les universités qui déterminent le montant de leurs droits de scolarité.

Québec ne verse aucun montant supplémentaire pour leur formation.

NOMBRE D’ÉTUDIANTS CANADIENS ET INTERNATIONAUX DANS LES UNIVERSITÉS QUÉBÉCOISES



Étudiants canadiens Étudiants internationaux Total* Universités francophones 7131 9361 16 492 Universités anglophones 12 851 3517 16 368 McGill 8666 2187 11 053 Concordia 3212 1264 4476 Bishop's 774 65 839

Note : étudiants en équivalent temps plein (EETP), 2021-2022

* Les étudiants internationaux « déréglementés » ont été exclus de ces calculs.

Ce sont les universités qui déterminent le montant de leurs droits de scolarité.

Québec ne verse aucun montant supplémentaire pour leur formation.