BÉLAND, Auray



Au CHSLD Côté Jardins, le 18 décembre 2022, à l'âge de 99 ans, est décédé sereinement et entouré d'amour, monsieur Auray Béland, époux de feu Gertrude Angers, fils de feu madame Maria Doré et de feu monsieur Pierre Béland. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 14 h à 15 h.Il laisse dans le deuil ses enfants Marielle (Louis Chassé), Lyne, Lise (Daniel Deraiche), Pierrette, ses deux petits-enfants Mélanie (Joël Samson), Noé (Isabelle Larouche) et ses 4 arrière petits-enfants Pier-Anne, James-Thomas, Frédérique et Laurence. Il est allé rejoindre ses frères Médéric (Alice Godin), Gaston (Rita Laberge et Rita Doucet), et sa sœur Jacqueline, ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs: Paul, Sœur Jacqueline (Congrégation des sœurs de Ste-Jeanne-d'Arc), Jean (Madeleine Chouinard), Gustave (Raymonde Morissette), Philippe (Thérèse Germain), Madeleine, Guy (Antonine Francoeur), Maurice (Éliane Delisle), Claude (Danielle Déry). Il laisse aussi dans le deuil ses deux belles-sœurs, sœur Éliane Angers (Congrégation du Précieux-Sang) et Hélène Pénard (feu Jacques Angers), ainsi que plusieurs neveux et nièces qu'il aimait beaucoup. Il souhaite que l'on se souvienne de lui comme de quelqu'un ayant le sens de l'humour et qui voulait toujours rendre service aux autres.