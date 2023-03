HUOT, Jean-Yves



Au Centre d'hébergement Le Faubourg, le 15 mars 2023, à l'âge de 90 ans, est décédé monsieur Jean-Yves Huot. Il était l'époux de feu dame Lucille Villeneuve, fils de feu dame Eva Michaud et de feu monsieur Alphonse Huot. Autrefois de Boischatel, il demeurait à Québec.et de là au Complexe du Parc Commémoratif La Souvenance, 301, rang Ste-Anne, Québec (Qc) G2G 0G9, pour la mise en columbarium. La famille recevra les condoléances à l'église, une heure avant la cérémonie. Il laisse dans le deuil, outre sa compagne Solange Caron, ses enfants : André (Liette Simard), Jocelyn (Nathalie Vézina), Sylvie (Denis Bouchard) et Guylaine; ses petits-enfants : Caroline (François St-Gelais), feu Dominique, Annick (Martin) et Maxime Huot; ses arrière-petits-enfants : Emy et Brendon St-Gelais; ses sœurs : Gisèle (feu Gaston Morin), Lise (feu Henri Leclerc) et Réjeanne (Louis Vézina); ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel du 2e étage au Centre d'hébergement Le Faubourg pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, au 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec (Qc) G1S 3G3, tél.: 418-527-4294, site Web : www.societealzheimerdequebec.com