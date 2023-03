Agences de placement privées: la CSN blâme les conditions de travail

Le Conseil central de la Côte-Nord (CSN) a réagi au sondage d’une association d’agences de placement privées qui soutient que la majorité de son personnel ne reviendrait pas dans le réseau public.

La centrale syndicale a estimé que si les conditions de travail s’amélioraient, le résultat serait différent.

Le recours aux agences privées coûte cher sur la Côte-Nord: plus de 100 millions $ seulement l’an dernier. Les employés des agences de placement attisent aussi la jalousie auprès du personnel syndiqué parce qu’ils sont mieux payés, reçoivent des remboursements pour se déplacer, se loger et se nourrir et peuvent choisir leurs horaires, selon la CSN.

La centrale syndicale dénonce aussi un climat toxique au sein des équipes de travail. Dans certains établissements de santé de la région, le nombre de personnel d’agence de placement frôle 85 %.

Le fait que les syndiqués côtoient d’autres employés parfois mal formés génèrent son lot de problèmes selon la centrale syndicale.

Pour changer la donne, les conditions de travail doivent être améliorées dans le réseau public et les agences de santé doivent être abolies, comme le préconise le projet de Loi 10 du ministre de la Santé, mais avec des mesures transitoires pour les régions éloignées.

Rappelons que la Fédération de la santé et des services sociaux-CSN a déposé ses demandes en octobre dernier pour négocier une nouvelle convention collective avec le gouvernement du Québec.