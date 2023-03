Air Canada va se soumettre à la Loi 96

Air Canada va se soumettre à son tour à la Loi 96 sur la protection du français, a dévoilé le transporteur aérien lundi quelques jours après une annonce identique du Canadien National.

L’entreprise a annoncé, dans un bref communiqué, «son inscription volontaire auprès de l'Office québécois de la langue française en vertu de la Charte de la langue française, à la suite de plusieurs mois de discussions avec l'Office».

Comme le CN, Air Canada est une entreprise à charte fédérale et donc soumise à la Loi sur les langues officielles du gouvernement fédéral. Or, la Loi 96 adoptée par Québec pour renforcer la Loi 101 sur le français oblige désormais ces entreprises à s’inscrire à OQLF et à adopter des mesures de francisations de leurs actions.

Air Canada avait théoriquement jusqu’au 1er décembre dernier pour obtempérer et s’était fait rappeler à l’ordre, tout comme le CN.

Le transporteur s’était retrouvé englué, ces dernières années, dans diverses polémiques linguistiques dont la plus marquante fut, sans conteste, l’unilinguisme assumé de son président et chef de la direction, Michael Rousseau.

Ce dernier avait suscité un tollé au Québec en 2021 en affirmant qu’il vivait seulement en anglais depuis qu’il s’était installé à Montréal une quinzaine d’années auparavant. Il avait ensuite dû présenter ses excuses et s’était engagé à apprendre le français.

«À titre de plus important transporteur aérien du Canada, Air Canada est fière de son engagement à l'égard de la langue française au Québec et à l'échelle de son réseau mondial. Le geste supplémentaire que pose aujourd'hui la Société reflète sa volonté de contribuer à la protection, à la promotion et au rayonnement de la langue française», a assuré l’entreprise lundi.