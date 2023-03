Ambassadeur de la Francofête: Pierre-Yves Lord partage ses trucs pour promouvoir le français à la maison

Valoriser le français de façon organique en passant par le jeu, en écoutant des séries télévisées et des émissions diverses, ou même en laissant résonner de la musique francophone dans la maison ne peut être qu’une réussite, croit Pierre-Yves Lord.

Passionné par la littérature jeunesse, l’animateur est depuis la mi-mars ambassadeur pour la Francofête, qui a lieu partout au Québec jusqu’au 26 mars. Pour lui, c’est l’occasion parfaite pour «reconnecter avec la beauté de la langue, avec sa finesse et son unicité», mais aussi pour le faire dans le plaisir par l’entremise de spectacles, d’ateliers, de jeux virtuels, de concours d’éloquence et de lectures publiques.

Il a rappelé, par la même occasion, que le simple fait de laisser jouer de la musique à la maison ou de laisser traîner des livres en tout genre, de la littérature jeunesse aux encyclopédies, était suffisant pour intéresser les jeunes à la culture et à la francophonie.

Écoutez l’entrevue avec Pierre-Yves Lord à l’émission de Sophie Durocher diffusée chaque jour en direct à 15h15 via QUB radio:

«Je pense que les parents, on a quand même un rôle à jouer ici parce que [nos enfants] ne vont pas deviner la culture. Ils ne développeront pas instinctivement un intérêt si on ne leur dit pas c’est qui Roy Dupuis, ou qu’on ne leur fait pas écouter la musique des Colocs ou de [Robert] Charlebois», a-t-il soulevé au bout du fil.

«Peut-être qu’en entendant ce qu’on écoute ça va piquer leur curiosité et qu’ils vont avoir envie de découvrir qui sont ces gens-là», a ajouté l’animateur, soulignant le devoir de transmission qui s’invite avec la parentalité.

Inévitablement, la transmission linguistique passe par la qualité orale, croit Pierre-Yves. «Je pense qu’en tant que parent, on doit faire un effort pour bien parler, même si on l’échappe de temps en temps. Le simple fait de faire un effort pour bien accorder nos temps de verbe et corriger nos enfants quand il le faut, sans être des dictateurs, peut faire toute la différence», a-t-il raconté.

«Le français, c’est notre différence en Amérique du Nord. C’est la langue qui nous permet de nous exprimer, de parler de nos émotions. Elle est tellement riche.»

Nouvelle série documentaire sur Explora

En officialisant son départ de Deux hommes en or et Rosalie au terme de la présente saison à Télé-Québec, Pierre-Yves avait confiance que de nouveaux projets stimulants s’offriraient à lui. Il n’a pas quitté l’émission pour un projet en particulier, mais son départ était un risque calculé, un risque qui fait partie de son processus de réinvention et de création auquel il aime se soumettre ponctuellement.

«La non-prise de risque, ça ne fait pas partie de ce que je suis. J’ai besoin de prendre des risques pour sentir que je suis vivant», a confié l’animateur, qui animera à partir de la mi-avril la nouvelle série documentaire sur l’exploration spatiale Bulletin spatial.

«Ça fait des années que j’en rêve, que je crie que je tripe sur l’exploration spatiale. C’est enfin là que ça se passe», a indiqué Pierre-Yves Lord à l’Agence QMI.

Au fil des six épisodes, l’animateur retracera les grands moments de l’histoire d’amour entre l’être humain et l’espace: des premiers pas sur la Lune à la mission Artémis, au télescope James Webb. Pierre-Yves s’entretiendra avec des passionnés de l’espace, qu’ils soient astronautes, ingénieurs pour la NASA ou auteurs.