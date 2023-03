Autrice des quatre tomes de «L’univers Gulliver»: décès de la romancière Lili Gulliver

La romancière Lili Gulliver, de son vrai nom Diane Boissonneault, est décédée dimanche soir dans Charlevoix, sa région d'adoption. Elle avait 68 ans.

VLB Éditeur a confirmé l’information à l’Agence QMI, lundi, précisant qu’elle est morte à la suite d’un long combat contre le cancer.

Ancienne journaliste à «La Presse, à CKAC et à CIBL ainsi que chroniqueuse pour divers magazines, dont «Clin d’œil» et «Elle Québec», Mme Boissonneault a étudié en littérature, en musique, en photographie et en scénarisation. Elle a aussi été chanteuse.

Au tournant des années 1990, la «sexploratrice» et «guerrière rose» a publié successivement les quatre tomes de «L’univers Gulliver» (Paris, Grèce, Bangkok, Australie), chez VLB éditeur, des «romans à l’humour irrévérencieux» qui ont été lus par des milliers de lecteurs.

Elle a aussi écrit six autres romans, dont «L’orgasme en apesanteur», «Les cocktails que me concoctaient mes amants» et «La perfide tentatrice».

Diane Laberge, qui l’a bien connue, a évoqué lundi la «plume haute voltige» de Lili Gulliver qui a «explor[é] avec humour les multiples facettes de l’érotisme et la quête éternelle de plaisir».

L’autrice Christine Michaud a pour sa part précisé: «Je vais garder dans mon cœur le beau souvenir d'une femme rieuse, drôle, chaleureuse, accueillante et forte, qui a su partager avec une telle générosité un parcours plein de courage. Tu feras partie des personnes spéciales qui laisseront un souvenir inoubliable de détermination et de joie de vivre».

En 1995, Diane Boissonneault a fondé une agence de rencontre dont elle a assumé la direction pendant trois ans. Elle a aussi créé un spectacle de chansons coquines et grivoises intitulé «Lili et les libertines» et fut, il y a 20 ans, l’autrice et l'une des interprètes de la comédie musicale «J’aime les hommes».

Soulignons que Diane Boissonneault a également été invitée sur les plateaux des émissions «Claire Lamarche», «Éros et compagnie», «Sexe et confidences», «Liza», «La fin du monde est à sept heures», «Bla bla bla» ainsi que des émissions dans l’Hexagone, où son travail a aussi rayonné.

Elle laisse dans le deuil son fils Félix, sa sœur Marie-France Rose, sa mère Clémence Mondou et son conjoint Roger Lebel.