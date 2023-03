Capacités affaiblies : un conducteur pincé peu après 6h du matin

Le Service de police de la Ville de Québec a procédé à l’arrestation d’un jeune homme de 24 ans, peu après 6h lundi matin, pour conduite avec les capacités affaiblies.

L’arrestation est survenue à la suite d’informations citoyennes à l’effet qu’un conducteur aurait quitté un domicile du quartier St-Jean-Baptiste à bord d’un véhicule en état d’ébriété.

Le véhicule a été localisé dans le secteur de Limoilou. À l’arrivée des policiers, le conducteur fautif avait pris la fuite à pied.

Les policiers ont rapidement localisé le suspect rapidement à proximité de la 3e Avenue et la 10e Rue et ont procédé à son arrestation pour conduite avec les capacités affaiblies et de fuite. On lui reproche également une conduite dangereuse et une entrave au travail des policiers.

Selon Marie-Pier Rivard, porte-parole au SPVQ, le conducteur fautif aurait également circulé au-delà de la vitesse permise, circulé en sens contraire dans un sens unique, refusé de s’identifier, de fournir un échantillon d’haleine et de présenter ses mains aux policiers.

Puisqu’il a refusé de fournir un échantillon d’haleine, il s’expose à une accusation supplémentaire de refus. Son permis de conduire sera suspendu pour une durée de 90 jours et son véhicule sera saisi pour 30 jours.

Le suspect a été conduit dans un centre hospitalier où il a par la suite été libéré par promesse de comparaître.