Cet automne sur Noovo: «Entre deux draps» se conclura au terme de la 4e saison

La comédie à sketches «Entre deux draps» aura droit à une quatrième et ultime saison à l’antenne de Noovo l’automne prochain.

C’est l’auteur, idéateur et comédien d’«Entre deux draps» Matthieu Pepper qui l’a confirmé sur ses réseaux sociaux, dimanche, quelques heures avant de se présenter au Gala Les Olivier, où il a obtenu le prestigieux Olivier de la découverte de l’année.

«Je rêvais de créer une série qui ferait du bien et qui raisonnerait dans les salons des gens, mais jamais je ne me serais imaginé avoir une telle réponse et autant de beaux témoignages. Je ne vous remercierai jamais assez pour cette magnifique aventure. [Ce sont] des moments que je n’oublierai jamais de ma vie. Je me considère extrêmement chanceux d’avoir pu travailler avec des artistes et des artisans SI talentueux et des êtres humains aussi gentils et généreux. Merci aux auteurs, comédiens, réalisateurs pour leur immense talent!» a écrit Matthieu Pepper sur Facebook.

Il reste 12 épisodes à tourner sous la supervision de KOTV, en collaboration avec Bell Média, et la diffusion est prévue l’automne prochain sur Noovo.

«Entre deux draps» met en vedette Matthieu Pepper, Fayolle Jean Jr, Karine Gonthier-Hyndman, Guillaume Girard, Virginie Ranger-Beauregard, Pier-Luc Funk, François Papineau, Bénédicte Décary, Antoine Pilon, Simon Pigeon, Florence Pilotte, Martin Drainville et Micheline Bernard.

Matthieu Pepper en rodage

Soulignons que Matthieu Pepper est actuellement en rodage. Les dates des représentations se trouvent ici [matthieupepper.com]. C’est dans environ quatre semaines que le titre de la tournée sera dévoilé.