Comment aider son enfant quand on est soi-même stressé?

Je suis la mère d’une ado de 13 ans qui vit des moments difficiles depuis son retour à l’école de façon soutenue après la pandémie. Forcée de renouer avec des cama-rades qui la prenaient comme souffre-douleur avant et qui ont vite repris leurs bonnes habitudes, elle rentre régulièrement de l’école en larmes, tout comme elle rechigne pour y aller le matin

Ma séparation d’avec son père, surtout qu’il a complètement disparu de nos vies il y a cinq ans, avait déjà fait naître en elle une crainte disproportionnée face à l’avenir. Et comme je suis moi-même une éternelle angoissée, ça ne l’a pas aidée. J’avais consulté notre médecin de famille qui avait décelé chez elle certains problèmes de comportement et qui m’avait recommandé de lui faire voir un psychologue. Ce que j’avais fait à l’époque pendant quelques séances. Mais comme les coûts faisaient un gros trou dans mon budget, que ma fille n’aimait pas ça plus qu’il faut, on a interrompu l’exercice.

Comme la pandémie est arrivée en plus, qu’on a été cantonnées à la maison elle et moi sans presque sortir, que pendant presque deux ans, on n’a pas vu grand-monde, ses problèmes d’angoisse avaient disparu comme par enchantement. Mais là, ça me rebondit en pleine face et je ne sais pas comment gérer ça.

Je n’ai pas envie de lui faire revoir sa psy pour des questions budgétaires, mais je sens bien qu’on aurait besoin elle et moi d’un soutien pour passer au travers. Surtout que je ne voudrais pas que ma fille rate son année scolaire à cause de ça. Auriez-vous une suggestion ?

Maman angoissée et peut-être angoissante

Il existe un organisme communautaire sans but lucratif qui accompagne les personnes vivant avec un trouble de santé mentale ainsi que leurs familles. Vous feriez ainsi d’une pierre deux coups. Cet organisme, autrefois connu sous le nom AQPAMM (Association Québécoise des Parents et Amis de la personne atteinte de Maladie Mentale) s’appelle désormais Arborescence pour évoquer le système relationnel entre les membres de la clientèle entre eux et aussi avec l’organisme comme tel. On le joint au : 514-524-7131.