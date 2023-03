Côte-Nord : 2,5 M$ pour financer 25 projets

La Société du Plan Nord environ quelque 2,5 millions $ pour financer 25 projets sur la Côte-Nord, à quelques jours de la fin du Plan d’action nordique du gouvernement du Québec.

Parmi les projets choisis, le club de curling de Sept-Îles reçoit une somme de 100 000 $ pour un projet de 400 000 $ dollars visant à installer un nouveau système de refroidissement.

Aussi, l'agrandissement du Centre d’action bénévole Le Virage de Sept-Îles qui souhaite notamment doubler ses espaces de cuisine pour la popote roulante, pourra aller de l'avant grâce à une aide de 300 000 $ versé dans le cadre du Fonds d'initiatives nordiques.

«On vise à reprendre les activités du centre de jour pour personnes âgées et handicapées. On manquait d’espace dans notre local actuel. On avait vraiment besoin de se relocaliser dans un local plus adapté à notre réalité», a indiqué sa directrice, Karoline Gilbert.

La Ville de Baie-Comeau reçoit près de 100 000 $ pour un plan d’adaptation aux Changements climatiques. L’ex-maire Yves Montigny, aujourd’hui député de René-Lévesque, s’est déplacé pour l’annonce.

«On voit des problématiques d’érosion des berges. Évidemment, on doit d’adapter aux changements climatiques. Très fier d’être capable de collaborer avec le conseil municipal actuel», a-t-il indiqué.

Renouvellement du Plan

Ces fonds ont été octroyés dans le cadre du déploiement du Plan d’Action Nordique, étalé sur trois ans et qui se termine cette année. Il s’agit d’une stratégie gouvernementale chère à la ministre de l'Emploi et ministre responsable de la Côte-Nord, Kateri Champagne Jourdain.

«Je veux certainement m’assurer à titre de ministre régionale que ce soit pérenne dans le temps pour notre grande région qui a besoin de ce soutien-là pour tous les défis qui s’offrent à elle dans les prochaines années», a-t-elle indiqué.

Le président-directeur général de la Société du Plan Nord, Patrick Beauchesne, a mentionné que la suite donnée au Plan d'Action Nordique est en préparation.

«Depuis quelque temps déjà, on est en consultation, en discussion avec l’ensemble des parties prenantes du territoire nordique pour préparer le prochain plan et s’assurer que les programmes d’aide soient au rendez-vous pour une autre période de temps importante qu’on souhaite être de cinq ans plutôt que trois.»

Une des plus importantes interventions de la Société du Plan Nord a été la création de la Société ferroviaire et portuaire de Pointe-Noire à Sept-Îles où est manutentionnée la production de compagnies qui exploitent des mines dans la fosse du Labrador.