De grâce, prenons soin de nous

La violence, sous différentes formes, prend de l’ampleur dans notre société... Les récents événements tragiques à Laval, Amqui et Montréal ont mis en lumière l’importance de cet enjeu.

La population québécoise est choquée, attristée et très préoccupée.

C’est pourquoi la tenue d’états généraux sur la violence au Québec est non seulement nécessaire, mais urgente face à cette situation.

Tenir des états généraux sur la violence au Québec ne s’impose pas simplement en termes de pertinence ; c’est un impératif moral et social pour protéger notre avenir.

À peine 9 millions...

Oui, nous sommes une communauté d’à peine 9 millions d’individus. Il devrait donc être plus facile pour nous de nous parler et de prendre soin les uns des autres afin d’éradiquer la violence, qu’elle soit physique, verbale, sur les médias sociaux, médiatique ou politique.

Oui, il est crucial de reconnaître que la violence naît de la conjonction de multiples facteurs ; qu’elle englobe diverses formes et qu’elle se manifeste sur plusieurs plans dans notre société.

Oui, pour lutter efficacement contre ce fléau, nous devrions adopter une approche globale et multidisciplinaire.

Oui, la tenue d’états généraux sur la violence permettrait de rassembler différentes parties concernées par cette problématique : gouvernement, institutions, experts, acteurs du milieu scolaire, travailleurs sociaux, familles et citoyens...

Il faut comprendre que nous avons tous un rôle à jouer dans la lutte contre la violence.

Ces états généraux offriraient donc une plateforme idéale pour mettre en lumière les différentes causes de cette calamité, pour partager nos expériences, nos idées, nos solutions et pour mettre en place des stratégies efficaces afin de contrer diverses formes de violence.

Ce serait une occasion unique pour s’exprimer, échanger et se mobiliser autour d’un objectif commun : la construction d’une société plus paisible et solidaire.

Nous devrions nous parler

Les problèmes sociaux tels que la pauvreté, le chômage, la discrimination et l’exclusion sociale sont souvent à l’origine de la violence. Ces états généraux pourraient également aborder des thèmes tels que le cyberharcèlement, la violence en milieu scolaire ou la radicalisation des jeunes.

En impliquant activement ces jeunes dans la recherche de solutions, nous favorisons leur développement et leur intégration sociale.

Par ailleurs, il est important de ne pas négliger les médias. Ils jouent un rôle fondamental dans la perception de la violence et la diffusion de l’information. Un volet pourrait être consacré à leur responsabilité, à la promotion d’un journalisme éthique, ainsi qu’à la lutte contre la désinformation.

Un tel événement nous permettrait également d’évaluer les politiques et les mesures actuelles en place pour contrer la violence et d’identifier les lacunes ou les améliorations possibles.

L’enjeu concerne les trois paliers de gouvernement et l’ensemble de la population. C’est en unissant nos forces et en travaillant de concert que nous pourrons faire de notre société un espace de paix et de bienveillance, où chacun pourra s’épanouir sereinement.