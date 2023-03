De retour le 10 avril sur ICI Télé: une 12e saison pour l’émission «Les chefs!»

La 12e saison de l’émission «Les chefs!» réunira autour des fourneaux des candidats prêts à nous mettre l’eau à la bouche à travers des défis captivants.

À compter du lundi 10 avril, à 20 h, sur ICI Télé, on retrouvera la nouvelle brigade autour de la coach et mentore Colombe St-Pierre, de l’animatrice Élyse Marquis et des juges Jean-Luc Boulay, Isabelle Deschamps Plante, Normand Laprise et Pasquale Vari.

PHOTO COURTOISIE Radio-Canada

Âgés de 24 à 36 ans, les 13 concurrents de la saison sont Émilie Bégin, 30 ans (Montréal); Samuel Boyer, 28 ans (Blainville); Félix Emery, 28 ans (Montréal); Gabriel Gervais, 26 ans (Montréal); David Giroux, 24 ans (Sainte-Thérèse); Valeria Gonzalez Rodriguez, 30 ans (Whistler, Colombie-Britannique); Cédrick Gouge, 28 ans (Québec); Olivier Graton, 26 ans (Montréal); Michael Ho, 26 ans (Montréal); Élodie Larivière, 36 ans (North Hatley); Charles-Antoine Sirois, 26 ans (Québec); Raphaël Théberge, 32 ans (Québec); et Ronan Ulliac, 28 ans (Montréal).

«Les chefs!» est une production d’Attraction, en collaboration avec Radio-Canada.