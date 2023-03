Déneigement: un bilan demain et un comité plénier «d’ici l’automne»

L’administration Marchand déposera demain, mardi, son bilan déneigement pour la saison 2021-2022 à l’occasion du conseil municipal. Un comité plénier sur cet enjeu, qui a fait couler beaucoup d’encre ces dernières semaines, aura ensuite lieu « d’ici l’automne 2023 ».

C’est du moins ce qu’on peut lire dans un sommaire décisionnel adopté vendredi par le comité exécutif et rendu publique lundi en fin de matinée.

Le comité exécutif a répondu favorablement à un avis de proposition déposé par le conseiller municipal d’Équipe Priorité Québec (EPQ), Stevens Mélançon, qui réclamait la tenue d’un comité plénier sur ce sujet.

Dans le document de l’exécutif, on rappelle que la Ville de Québec a bonifié cette année son budget de 10 M$ pour le déneigement et de 5 millions$ pour le développement d’un projet de télémétrie.

Des défis « méconnus »

Même si la Municipalité s’est dotée d’une Politique de viabilité hivernale et qu’elle dresse régulièrement des bilans de ses opérations de déneigement, le comité exécutif admet que « le mode opératoire du déneigement, les nombreux défis auxquels doit faire face la Ville de Québec à l'instar d'autres organisations et les solutions mises en place pour relever ces défis sont méconnus ».

Ainsi « ces enjeux et défis, jumelés à la volonté de favoriser la mobilité active et respecter la Stratégie de développement durable, notamment quant à la réduction des gaz à effet de serre, suggèrent une réflexion à l'égard des opérations de déneigement et de nos attentes en matière d'enlèvement de la neige ».