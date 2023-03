Des espoirs pour le logement social

Bruno Marchand fonde beaucoup d’espoir dans le budget du Québec pour des fonds en logement social.

• À lire aussi: Plus de contrôle sur les Airbnb

• À lire aussi: Une mission en Scandinavie, puis une autre en France et en Belgique en avril pour le maire Bruno Marchand

Le créneau faisait partie de la liste d’épicerie du maire de Québec, qui se chiffrait à 500 millions $.

En logement social, M. Marchand espère la confirmation du financement pour la réalisation de 500 nouveaux logements sociaux et abordables par année, durant cinq ans, en plus de 25 millions $ sur cinq ans pour permettre le rachat et la rénovation d’immeubles à logements abordables, entre autres.

« On est en crise au Québec sur cette question-là, il faut débloquer des sommes. On a espoir que dans ce budget, demain, on aura des sommes et on pourra rapidement mettre en place de nouvelles habitations », a exprimé le maire.

La Ville compte aussi beaucoup sur l’injection d’argent dans les infrastructures municipales pour faire face aux changements climatiques. « C’est une demande importante. »

Aussi, on espère des montants pour la mobilité. « J’ai de bons espoirs. Est-ce que ce sera accordé à 100 %, on verra, mais j’ai bon espoir que notre message va être entendu. »