Elle gère neuf McDo et 1000 employés

Fille d’un franchisé de McDonald’s, Audrey Bernard a réalisé un rêve de jeunesse en rachetant, en 2021, quatre des restaurants que son père détenait. La femme d’affaires ne s’est pas arrêtée en si bon chemin, ayant acquis depuis cinq autres succursales de l’enseigne sur la Rive-Sud de Montréal.

« Je n’avais pas planifié une croissance aussi rapide, mais les astres se sont alignés pour que je puisse réaliser ces acquisitions. Aujourd’hui, je peux dire que je suis sur mon X », affirme Audrey Bernard.

Elle connaît bien l’univers McDonald’s, ayant gravité dans l’entreprise familiale dès qu’elle a été en âge d’y travailler.

Débuts modestes

Elle a occupé plusieurs postes, de caissière à chef de division, avant de partir travailler pendant 15 ans dans le domaine des communications et du marketing, dont quatre ans à Toronto.

« C’était important pour moi de prendre de l’expérience ailleurs que dans l’entreprise familiale pour acquérir plus de crédibilité. Je ne voulais pas être étiquetée comme “la fille du patron” », explique celle qui cumule trois diplômes, en communications, en gestion du changement et en droit. Un bagage de connaissances qui lui est très utile aujourd’hui dans son nouveau rôle de propriétaire de franchises.

Elle a fait un retour chez McDonald’s à la fin de 2019 pour aider son père dans la gestion quotidienne de ses franchises. Puis est arrivée la pandémie.

« On est alors tombé en mode gestion de crise. Malgré la situation difficile, j’ai su rapidement que j’étais à ma place », raconte celle qui est devenue directrice générale de l’entreprise familiale au printemps 2020.

Gestion du changement

C’est en août de l’année suivante qu’elle a acquis ses premières franchises – son père en a conservé une – avant d’en acheter cinq autres en 2022 et 2023. Elle est ainsi devenue une des rares femmes à détenir plusieurs franchises McDonald’s au Canada.

Au total, ses franchises comptent un millier d’employés.

Pour gagner en efficacité opérationnelle, il devenait important de développer une structure organisationnelle adéquate.

La femme d’affaires, qui est aussi mère de deux enfants âgés de 6 et 3 ans, a décidé de centraliser les opérations de même que la division des ressources humaines.

Pour mieux faire face au défi du recrutement, elle a notamment embauché des professionnels de la dotation.

« Dans le contexte actuel, il n'y a malheureusement pas de baguette magique pour nous aider à trouver le personnel dont on a besoin. Pour favoriser la rétention, on investit dans le bien-être et le développement de nos employés. Grâce au programme Les Arches du savoir, propre à McDonald's, les employés qui montrent des talents de gestionnaire ont la possibilité de suivre une formation en administration des affaires à HEC Montréal. Notre directrice des opérations en profite actuellement et deux autres employés s'y préparent. Payer leurs frais de scolarité, c'est ma façon de soutenir leur développement professionnel », soutient Audrey Bernard, qui a aussi mis en place une culture d'entreprise axée sur une communication ouverte.

Franchisée et entrepreneure

On dit souvent que le franchisage, c’est de l’entrepreneuriat encadré. Audrey Bernard se sent à l’aise dans ce modèle commercial, y trouvant tout l’espace dont elle a besoin pour mettre ses couleurs dans son entreprise.

« Même s’il y a des normes à respecter, on a une grande latitude d’être et de faire comme franchisé, affirme-t-elle. Je ne vois que du positif à faire partie de la bannière. On est soutenu par une équipe chevronnée, ce qui a un côté rassurant. J’ai toujours voulu être en affaires, mais je n’avais peut-être pas envie de bâtir une entreprise en partant de zéro. Étant une personne structurée, je me sens bien dans la structure McDonald’s. »

A-t-elle d’autres acquisitions en vue ?

« Pour le moment, je vise plutôt à réussir notre transformation opérationnelle, mais je n’écarte pas l’idée d’acheter d’autres franchises. Je rêve grand », soutient-elle.