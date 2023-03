Fonctionnaire impliqué au PQ suspendu: le ministère de l'Économie mis en demeure

Le syndicat des professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ) met en demeure le ministère de l’Économie afin que le fonctionnaire impliqué au Parti québécois conserve son lien d’emploi le temps que sa suspension soit débattue.

• À lire aussi: Un fonctionnaire suspendu en raison de son rôle au PQ

La centrale syndicale n’exclut pas non plus de s’adresser aux tribunaux pour trancher plus largement la question du droit de réserve, de la liberté d’expression et d’implication politique des employés de l’État.

Conseiller en développement industriel pour le secteur aérospatial au ministère de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie, Stephan Fogain est suspendu sans solde depuis le 23 février en raison de son rôle de porte-parole sectoriel du PQ pour la Diversité et la Citoyenneté. Un congédiement lui pend au bout du nez s’il ne choisit pas entre son implication politique et son poste dans la fonction publique.

«On demande au ministère que M. Fogaing conserve son lien d’emploi pendant que la question est débattue. Il nous semble impensable qu’il subisse un préjudice important, c’est-à-dire d’être congédié, le temps que cette question-là soit tranchée», affirme le président du SPGQ, Guillaume Bouvrette. La mise en demeure doit être envoyée dans les prochaines heures.

Le syndicat a déposé un grief pour contester la suspension du travailleur, qui sera entendu devant un arbitre. Un autre grief sera déposé si l’employé est formellement congédié. L’ultimatum du MEIE est court. Stephan Fogaing a jusqu’au 31 mars pour se décider.

Zone grise

Si la loi permet aux fonctionnaires d’être membres d’un parti politique, d’assister à une réunion politique, de verser une contribution à un parti politique ou d’être candidat à une élection, il semble y avoir une «zone grise» au sujet de cette nouvelle fonction de co-porte-parole sectoriel du PQ.

«Est-ce qu’il doit subir, lui, les conséquences de ça, alors qu’il n’y a aucun enjeu qui a été soulevé par rapport à ses fonctions, à l’accomplissement de ses mandats au ministère, qu’il n’y a rien qui lui est reproché actuellement? Ça semble complètement illogique qu’il paye pour ça», souligne M. Bouvrette.

Le syndicaliste estime que les droits et devoirs des employés de l’État sont une vraie question de société et méritent qu’on s’y attarde. Le SPGQ analyse donc actuellement ses options juridiques à ce sujet.

«Jusqu’où va le devoir de réserve d’un fonctionnaire, par rapport à la liberté d’expression et la prise de parole au sein des partis politiques? Est-ce qu’on doit mieux baliser ça? Est-ce que les demandes du ministère vont trop loin? La question se pose et on n’exclut pas de s’adresser aux tribunaux supérieurs pour la faire trancher. Ce n’est pas seulement la question concernant Stephan Fogaing, c’est une question beaucoup plus large».

Le chef péquiste Paul St-Pierre Plamondon soupçonne une «intervention politique», ce que dément le cabinet du ministre Pierre Fitzgibbon. «Il s’agit d’un dossier relevant des ressources humaines du ministère. Il n’y a eu aucune intervention politique dans le dossier», signale-t-on. Le MEIE n’a pas répondu à nos questions.