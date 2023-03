Gala les Olivier: un hommage bâclé à Jean Lapointe, selon Sophie Durocher

Sophie Durocher n’a pas du tout apprécié l’hommage rendu à Jean Lapointe au gala des Olivier. Il faut dire que la place qui a été laissée à ce monument de l’humour québécois a été, pour le moins, timide.

«30 secondes seulement, avec des photos noir et blanc, avant d’aller à une pause de McDo», s’est indigné l’animatrice et chroniqueuse au micro de Benoît Dutrizac à QUB radio, lundi.

Mme Durocher estime que l’ancien membre des Jérolas aurait dû avoir un hommage beaucoup plus approfondi étant donné l’importante carrière qu’il a eue. Rappelons qu’il a été humoriste, comédien (on se souviendra de son rôle de Maurice Duplessis pour ne nommer que celui-là), chanteur et même sénateur. On ne peut pas non plus passer sous silence son œuvre philanthropique, avec entre autres Les Maisons Jean-Lapointe.

«Il avait plus qu’une corde à son arc, il avait du talent», a affirmé Benoît Dutrizac. Lui aussi estime que Jean Lapointe méritait beaucoup plus que ce qui a été présenté dimanche.

Si, selon certains, le gala des Olivier a manqué la cible, une chose est certaine, peut-être que faire un hommage plus complet en son honneur aurait été une bonne idée. Après tout, y’a dans les chansons beaucoup de leçons...