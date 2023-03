Hockey : une joueuse finlandaise gravement coupée à la gorge durant un match

La hockeyeuse vedette finlandaise Jenni Hiirikoski peut se compter très chanceuse d’être encore en vie après avoir subi une coupure au cou durant un match de la ligue élite de Suède, dimanche.

La triple participante aux Jeux olympiques qui évolue pour la formation de Lulea a été atteinte par le patin d’une rivale du Brynas IF en troisième période du deuxième duel de la finale du circuit. La femme de 35 ans a toutefois pu obtenir des soins médicaux immédiats sur la glace et a été envoyée à l’hôpital une quinzaine de minutes plus tard. Heureusement pour tous les gens concernés, l’état d’Hiirikoski s’est stabilisé et celle-ci a d’ailleurs diffusé un message de remerciements sur les réseaux sociaux.

Jenni har precis postat ett inlägg på sin Instagram: jenni_hiirikoski. Ge henne gärna en like för att visa ditt stöd för vår fantastiska lagkapten! pic.twitter.com/9UPXNsKBVr — Luleå Hockey (@LuleaHockey) March 19, 2023

«Aujourd’hui, j’ai vécu un épisode très effrayant sur la patinoire. Cependant, à la suite d’une opération, je vais bien et j’ai déjà pu retourner à la maison, a-t-elle écrit sur Instagram, tout en accompagnant son message d’une photo la montrant sur un lit d’hôpital avec un bandage au cou. J’aimerais remercier tous ceux m’ayant aidée, autant à l’aréna qu’au centre hospitalier. Je suis extrêmement reconnaissante pour tout ce que vous avez fait pour moi.»

Dans la Ligue nationale de hockey, quelques cas du genre sont survenus au cours des dernières décennies. Parmi ceux ayant subi de graves coupures au cou pendant une rencontre, il y a le gardien Clint Malarchuk, le 22 mars 1989, et Richard Zednik, le 10 février 2008, qui ont tous deux quitté d’urgence un match disputé dans la ville de Buffalo.