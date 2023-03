Ingérence chinoise: un vote de confiance à Ottawa mardi?

Entêtés à ne pas laisser la cheffe de cabinet du gouvernement témoigner en comité sur l’ingérence chinoise, les libéraux fédéraux pourraient décider de faire d’une motion conservatrice un vote de confiance en leur gouvernement mardi.

• À lire aussi: Ingérence chinoise: le lanceur d’alerte brise le silence

• À lire aussi: Des «postes de police» chinois partout dans le monde

• À lire aussi: Ingérence étrangère: Trudeau défend le maire de Vancouver, cible de soupçons

Après la période de questions, les conservateurs utiliseront leur journée de l’opposition pour forcer un vote sur la comparution au comité de l’Éthique de Katie Telford, bras droit de Justin Trudeau, afin de s’expliquer sur ce qu’elle sait ou pas dans l’épineux dossier de l’ingérence chinoise.

Devant les journalistes lundi, le leader parlementaire des libéraux, Mark Holland, n’a pas exclu que la motion devienne sujet de vie ou de mort pour le gouvernement : un vote pour la motion, qui requiert l’appui de trois partis, pourrait plonger le pays en élections.

Ne ratez pas La rencontre de l'heure Latraverse-Dumont, tous les jours 17 h 00 , en direct ou en balado sur QUB radio :

Cette stratégie pourrait forcer les néodémocrates, assis entre deux chaises, à se rallier aux libéraux, étant donné l’appui quasi assuré du Bloc québécois en faveur de la motion conservatrice.

AFP

«Je comprends la tentation d’aller au bout du processus alors que nous sommes en plein milieu de celui-ci. Je me concentre à trouver des réponses tout de suite», a affirmé Mark Holland.

Ce dernier a plutôt insisté pour que les personnes appelées à comparaitre en comité aient elles-mêmes reçu les breffages de sécurité liés à l’ingérence chinoise dans les élections de 2019 et 2021.

Or, M. Holland n’a pu dire si Mme Telford a fait partie des réunions de breffage, même si son poste requiert un travail particulièrement étroit avec le premier ministre et les plus hauts fonctionnaires du pays.

«Je crois que l’idée d’entendre la cheffe de cabinet du premier ministre est un geste politique. Ce n’est pas dans l’optique de trouver des réponses ou d’avoir de l’information, c’est une opportunité pour les conservateurs de faire de la politique», a-t-il déclaré.

Les libéraux du comité de la Procédure de la Chambre des communes font de l’obstruction depuis plusieurs semaines pour empêcher la tenue d’un vote sur la comparution de Mme Telford.