La poussée irrésistible du Wild

Depuis plus d’un mois, il n’y a pas de meilleure équipe dans la Ligue nationale de hockey (LNH) que le Wild du Minnesota. Pas même les puissants Bruins de Boston. C’est tout dire.

Depuis le 17 février, la formation de «l’État du hockey» affiche un dossier de 12-1-3, bon pour 27 points, trois de mieux que les Oursons.

Toutefois, le Wild ne vient que d’apparaître dans le top 10 des meilleures équipes de la LNH. Avec 88 points, il n’accuse toutefois qu’un seul point de retard sur les Stars de Dallas, qui sont au premier rang de la compétitive section Centrale.

Malgré les récents succès de son équipe, l’attaquant québécois Frédérick Gaudreau ne voit pas plus loin que la prochaine rencontre.

«Rendu dans les séries éliminatoires, peu importe le club contre qui tu joues, ça va être difficile, a souligné Gaudreau, lors d’un entretien avec le réseau TVA Sports. Surtout dans notre division, ce sont tous de bons clubs. On doit regarder ça une partie à la fois, le reste, on affrontera qui on affrontera au premier tour.»

«On verra quand on sera rendu là.»

Celui qui a amassé 31 points en 70 parties cette saison a également discuté de la «presque bataille» entre son coéquipier et compatriote Marc-André Fleury et son homologue des Blues de St. Louis Jordan Binnington.

«C’était juste drôle de voir "Flower" descendre, a rigolé Gaudreau. On en avait parlé un peu. "Flower" avait dit qu’il aimerait ça marquer un but dans la Ligue nationale, se battre une fois. Quand je l’ai vu descendre, j’ai trouvé ça bien drôle. Tous les gars étaient "crampés" sur le banc et étaient bien excités. Ça n’a pas adonné, mais ç’a donné un "boost" d’énergie pour nous.»