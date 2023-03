Le bon langage est un atout pour tout citoyen qui se respecte

Je désire apporter mon appui à ceux et celles qui dénoncent l’utilisation de sacres à répétition dans nos téléromans. J’en suis tellement écoeuré que j’ai décidé de ne plus les écouter. Dire que Radio-Canada se targue d’être notre télévision d’État. Le plus représentatif de cette tendance est certainement l’animateur de Tout le monde en parle qui ne rate jamais une occasion de sacrer. Lui et ses semblables manquent-ils à ce point de vocabulaire ? Je regarde ce qui nous vient d’ailleurs et jamais je n’entends semblable déluge de mots orduriers. Qu’est-ce que ça donne de présenter le moins beau côté de ce que nous sommes ?

Mon père sacrait, et dans ma jeunesse, ça me faisait rager de l’entendre. Qu’on fasse ça en privé, pas en public ! Que nos auteurs de téléromans se le tiennent pour dit, on veut une télévision de qualité. Protéger la langue française, c’est l’affaire de tout le monde !

Anonyme svp

Pour avoir eu une mère qui avait un haut niveau d’exigence en matière de qualité de langue parlée, je mesure l’effort que cela demanderait à l’ensemble des citoyens s’ils avaient le courage de s’y mettre. Est-ce rêver en couleur que de croire cela possible ? Une chose est sûre cependant, si on veut que le français soit encore la langue officielle du Québec dans 100 ans, il y a un sérieux coup de barre à donner dans notre façon de la traiter individuellement et collectivement.