Le décevant parcours de Drouin

Jonathan Drouin est arrivé à une réunion d’équipe avec deux minutes de retard. Ce n’est pas un crime. Mais dans le monde du travail, c’est une entorse à la ponctualité. C’est un manque de respect envers nos collègues et nos patrons.

Martin St-Louis a jugé qu’une sanction s’imposait.

Drouin a été barré d’une séance d’entraînement et confiné au banc tout un match.

L’histoire fait jaser, les opinions sont divisées.

Il y a ceux qui approuvent la décision de St-Louis.

Les autres, comme mon estimé collègue Réjean Tremblay, sont d’avis que l’entraîneur a humilié son vétéran en le faisant poireauter toute une soirée devant les caméras de télévision.

Appuyé par Gorton et Hughes

Jeff Gorton et Kent Hughes connaissaient probablement le sort que St-Louis réserverait à Drouin pour le match de samedi à Tampa Bay.

Ils savaient que Kaiden Guhle ne serait pas en mesure de jouer et que, ce faisant, St-Louis n’aurait aucun joueur sous la main pour remplacer Drouin.

Auraient-ils pu envoyer un joueur en Floride ?

Sans aucun doute, mais ça n’a pas été fait.

On peut donc interpréter leur inaction comme un appui à leur entraîneur.

Drouin a dû se contenter de regarder ses coéquipiers s’incliner devant le Lightning. On aurait pu lui installer un pouf pour qu’il étende ses jambes et lui donner un baril de popcorn et un énorme verre de boisson gazeuse pour le faire sentir comme dans son salon cinéma.

Trêve de plaisanterie.

Une insulte ?

Était-ce une insulte envers Drouin ?

Si on veut parler de véritables humiliations faites à des joueurs du Canadien, pensons plutôt à la fin de la carrière de Guy Lafleur à Montréal.

Pensons au dernier match de Patrick Roy au Forum.

Toe Blake a laissé son ancien coéquipier Maurice Richard moisir sur le banc lors d’un match de la finale de 1959 contre les Leafs de Toronto.

Quand la foule s’est mise à scander le nom du Rocket, qui relevait d’une blessure, Blake lui a demandé s’il voulait jouer. Richard l’a envoyé paître.

Dick Irvin a fait de même avec Doug Harvey en 1953, nous apprenait Dave Stubbs, anciennement du quotidien The Gazette, sur Facebook, en fin de semaine.

Drouin a commis un péché véniel, mais St-Louis n’avait pas d’autre choix que de sévir. Même pas pour un retard deux petites minutes.

Qu’est-ce que les coéquipiers de Drouin auraient pensé si le coach avait passé l’éponge ?

St-Louis aurait sapé son code de règlements et, par conséquent, son autorité.

Talent inexploité

Ce que je retiens de Drouin, c’est qu’il aura été décevant du début à la fin de son contrat de six ans à Montréal. C’est vrai qu’il a subi des blessures sérieuses, mais ça n’explique pas tout.

Drouin n’a jamais exploité son talent à fond. Car il n’en manque pas. Il n’y a pas meilleur passeur que lui chez le Canadien. Il peut vous tuer en supériorité numérique.

Comme des milliers d’amateurs, j’ai applaudi à son acquisition, même si je me doutais bien que Sergei Sergachev allait devenir un bon défenseur.

Mais je n’osais pas croire que l’on assisterait à un remake de l’échange McDonagh-Gomez.

Laissés sur notre appétit

Drouin n’avait que 22 ans à son arrivée. Il venait de connaître sa meilleure saison dans la Ligue nationale avec une récolte de 53 points en 73 matchs. On était en droit de penser que le meilleur était à venir.

Mais certains se posaient des questions et non les moindres. Le soir du premier match du Rocket de Laval à la Place Bell, Guy Lafleur m’avait dit alors qu’on attendait un ascenseur : « Je me demande comment il va se dépêtrer dans la pression de Montréal. »

Guy avait peut-être des informations.

Il y a deux ans, on apprenait que Drouin souffrait de problèmes d’anxiété. Il avait toutefois affirmé que ce n’était pas lié spécifiquement au fait de faire carrière à Montréal.

Ses ennuis avaient commencé bien avant, avait-il indiqué. Tout le monde a sympathisé avec lui.

Jonathan est une bonne personne, mais le bilan de sa carrière ne parle pas en sa faveur. Il n’a pas livré la marchandise.

Dommage !

Jonathan Drouin était assis tout juste derrière le directeur général du Canadien de Montréal, Kent Hughes, qui lui était entouré de l’entraîneur-chef Martin St-Louis et du vice-président aux opérations hockey, Jeff Gorton, sur la photo d’équipe prise au Centre Bell, hier. photo tirée de Twitter @canadiensMTL

Du bon baseball !

Les matchs de la Classique mondiale de baseball sont passés à la vitesse supérieure depuis le début des rondes éliminatoires. On a l’impression d’assister à la Série mondiale en mars.

Les matchs impliquant les équipes latines sont hauts en couleur. Les partisans appuient chaudement leur pays.

Ça donne de la vie à un sport qui en a bien besoin.

Mon favori est Randy Arozarena, voltigeur de la formation mexicaine. Pour ceux qui ne connaîtraient pas son histoire, il est un transfuge de Cuba.

Le bonhomme a du plaisir à jouer au baseball. Il s’amuse sur le terrain, il a toujours le sourire fendu jusqu’aux oreilles.

La joie de vivre sur deux pattes !

C’est drôle de le voir courir avec ses bottes de cowboy pendant les échauffements d’avant-match.

Il aurait été drôlement populaire à Montréal si le projet de garde partagée des Rays de Tampa Bay avait fonctionné.

En tout cas, je prenais pour lui hier soir face au Japon.

Les Pats n’ont pu répéter

Doubles champions en titre de la Coupe Queen’s, les membres de l’équipe de hockey masculine des Patriotes de l’Université du Québec à Trois-Rivières ont échoué dans leur tentative de remporter un deuxième championnat canadien consécutif.

Ils ont été freinés en demi-finale par les Reds de l’Université du Nouveau-Brunswick. Ces derniers ont poursuivi leur chemin jusqu’à la Coupe universitaire en blanchissant les Golden Bears de l’Université de l’Alberta.

Les Reds ont été implacables en défensive pendant le tournoi qui s’est tenu en fin de semaine à Charlottetown, dans l’Île-du-Prince-Édouard.

Au même moment, à l’Université de Montréal, la formation féminine des Stingers de Concordia s’inclinait 4 à 3 en prolongation devant les Cougars de l’Université Mount Royal.

Bravo à tous ces joueurs et joueuses ainsi qu’à tous les autres qui ont participé aux autres championnats canadiens universitaires au cours du dernier week-end.

Les médias, dont je suis, ne parlent pas assez de vous.