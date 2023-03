Le grand ménage de printemps

Si le printemps est propice au grand-ménage de la garde-robe, c’est aussi le moment de s’attarder à la cuisine. On s’attaque au garde-manger, au réfrigérateur et au congélateur.

Un environnement propre est important pour prévenir la contamination bactérienne et optimiser la durée de conservation des aliments. Ce temps de l’année est idéal pour passer en revue tous les aliments de la cuisine afin de faire le tri entre ce qu’on peut garder et ce qu’on doit jeter. Les aliments ont des durées d’entreposage différentes et il peut parfois être difficile de s’y retrouver. Voici un petit guide pratique pour vous aider à faire votre grand ménage de printemps sans en perdre votre latin

Au garde-manger

Photo Adobe Stock

Le garde-manger est l’endroit où l’on entrepose les aliments moins périssables. Sa température est autour de 20 °C. Les durées de conservation des aliments dépendent grandement des conditions d’entreposage. Afin de préserver au mieux les propriétés des denrées sèches, conservez-les dans des contenants hermétiques, à l’abri de la lumière et de la chaleur et assurez-vous de bien refermer les contenants après chaque utilisation.

Les sucres (ex. : sucre blanc, sucre glace, cassonade) : plusieurs années lorsqu’ils sont bien entreposés. Si la cassonade a durci, ne la jetez pas. Vous pouvez la faire fondre avec un peu d’eau dans une casserole pour préparer une sauce sucrée. Vous pouvez également la râper pour saupoudrer votre yogourt, par exemple. Enfin, vous pouvez aussi la faire ramollir en la mettant quelques secondes au four à micro-ondes.

plusieurs années lorsqu’ils sont bien entreposés. Si la cassonade a durci, ne la jetez pas. Vous pouvez la faire fondre avec un peu d’eau dans une casserole pour préparer une sauce sucrée. Vous pouvez également la râper pour saupoudrer votre yogourt, par exemple. Enfin, vous pouvez aussi la faire ramollir en la mettant quelques secondes au four à micro-ondes. Les vinaigres (ex. : vinaigre de vin rouge, vinaigre de vin blanc) : 2 ans, mais ils restent propres à la consommation pendant plusieurs années.

2 ans, mais ils restent propres à la consommation pendant plusieurs années. Les fines herbes séchées : 1 à 3 ans. Après cette période, elles peuvent avoir une saveur moins puissante, signe qu’il est temps de les remplacer.

1 à 3 ans. Après cette période, elles peuvent avoir une saveur moins puissante, signe qu’il est temps de les remplacer. Les épices : 3 à 4 ans. Entreposées dans de bonnes conditions, elles peuvent être consommées après cette période, mais leur saveur et leur arôme peuvent être moins puissants.

3 à 4 ans. Entreposées dans de bonnes conditions, elles peuvent être consommées après cette période, mais leur saveur et leur arôme peuvent être moins puissants. Les boîtes de conserve : 1 à 5 ans. Cependant, celles qui présentent un bombement, une fuite ou une bosselure au niveau du rebord doivent être jetées. Elles pourraient contenir des bactéries pathogènes. Une fois ouverts, les aliments en conserve doivent être transvidés dans des contenants hermétiques et réfrigérés.

1 à 5 ans. Cependant, celles qui présentent un bombement, une fuite ou une bosselure au niveau du rebord doivent être jetées. Elles pourraient contenir des bactéries pathogènes. Une fois ouverts, les aliments en conserve doivent être transvidés dans des contenants hermétiques et réfrigérés. Les flocons d’avoine : 6 à 10 mois

6 à 10 mois Les pâtes alimentaires sèches : 1 an

1 an La farine blanche : 1 an

1 an La farine de blé entier : 3 mois. Les grains entiers se conservent moins longtemps que les grains raffinés car ils contiennent des matières grasses périssables qui peuvent rancir.

3 mois. Les grains entiers se conservent moins longtemps que les grains raffinés car ils contiennent des matières grasses périssables qui peuvent rancir. La chapelure : 3 mois

3 mois Le riz blanc sec : 1 an

1 an Le riz brun sec : 3 à 6 mois

3 à 6 mois Les légumineuses sèches : 1 an

1 an Les fruits séchés : 1 an

1 an Les sachets de thé : 2 ans

2 ans Les huiles végétales : 1 an

1 an Les craquelins : 6 mois

6 mois Les céréales de petit-déjeuner : 8 mois

8 mois Le café moulu : 1 mois

1 mois Le cacao en poudre : 10 à 12 mois

10 à 12 mois Le bicarbonate de sodium et la poudre à pâte : 1 an

Au réfrigérateur

Photo Adobe Stock

Le réfrigérateur permet d’entreposer les aliments périssables. Sa température doit être maintenue à 4 °C ou moins. Les condiments font partie des aliments qui peuvent demeurer longtemps dans le réfrigérateur, mais leur durée d’entreposage n’est pas infinie. Une fois ouverts, voici combien de temps vous pouvez conserver les condiments suivants :

Le ketchup : 9 à 12 mois

9 à 12 mois La mayonnaise : 1 à 2 mois

1 à 2 mois La moutarde : 12 mois

12 mois La sauce soya : 2 ans

2 ans Le beurre doux ou salé : 3 semaines

3 semaines La margarine : 1 mois

1 mois La sauce piquante/pimentée : 4 à 5 ans

4 à 5 ans La confiture : 2 à 3 semaines

2 à 3 semaines Les huiles végétales de première pression : 3 à 4 semaines

Au congélateur

Photo Adobe Stock

Le congélateur est idéal pour augmenter la durée de conservation de plusieurs aliments périssables. Sa température doit être réglée à -18 °C ou moins. Pour les fruits et légumes qui tolèrent la congélation, il est préférable de les blanchir ou de les cuire avant de les congeler. Il est également recommandé d’utiliser des sacs et des contenants spécialement conçus pour la congélation et de les identifier (date et contenu). Enfin, pour décongeler les aliments de façon sécuritaire, il suffit de les placer au réfrigérateur au préalable.

Le blanc d’œuf cru : 9 mois

9 mois Le jaune d’œuf cru : 4 mois

4 mois La volaille cuite avec sauce : 6 mois

6 mois La volaille cuite sans sauce : 1 à 3 mois

1 à 3 mois La volaille en morceaux : 6 à 9 mois

6 à 9 mois La volaille entière : 10 à 12 mois

10 à 12 mois La viande cuite avec sauce : 4 mois

4 mois La viande cuite sans sauce : 2 à 3 mois

2 à 3 mois La viande hachée, en cubes ou tranchée mince : 3 à 4 mois

3 à 4 mois Les mets en casserole, les pâtés à la viande et les quiches : 3 mois

3 mois Les sauces à la viande : 4 à 6 mois

4 à 6 mois Les crevettes : 2 à 4 mois

2 à 4 mois Les pétoncles : 3 mois

3 mois Les poissons gras (ex. : saumon, truite) : 2 mois

2 mois Les poissons maigres (ex. : morue, sole, tilapia) : 6 mois

6 mois Les mets congelés commerciaux : 3 à 4 mois

3 à 4 mois La crème glacée : 3 mois

3 mois Le tofu : 1 à 2 mois

1 à 2 mois Les potages et les soupes : 2 à 3 mois

2 à 3 mois La plupart des fruits et légumes : 1 an

1 an Les pains : 2 mois

Le grand ménage de printemps de la cuisine permet de bien organiser l’espace pour le reste de l’année. Un environnement bien rangé peut vous inciter à cuisiner davantage, ce qui est bénéfique pour votre santé et votre portefeuille. De plus, lorsque les aliments sont bien entreposés, cela permet de réduire le gaspillage alimentaire, une autre façon d’économiser et de prendre soin de l’environnement. La tâche peut sembler ardue, mais elle en vaut vraiment la peine !

