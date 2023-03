Le projet de prolongement de l'autoroute 20 toujours en piste

Le projet de prolongement de l'autoroute 20 de Notre-Dame-des-Neiges jusqu'au secteur du Bic à Rimouski est de retour dans les cartons du gouvernement depuis un an.

La dernière année à surtout servi de faire le point sur les études déjà réalisées avant le retrait du projet du Programme québécois des infrastructures (PQI) en 2015.

Cependant, la ministre responsable du Bas-Saint-Laurent a confirmé que deux comités verront le jour prochainement, qui permettront de faire avancer le dossier.

«Un comité de suivi avec les partenaires du milieu, les acteurs locaux et les élus locaux pour en arriver à des solutions qui conviennent aux élus locaux, ça va se faire dès ce printemps, et aussi un comité de vigilance et de soutient en environnement qui lui sera mis en place prochainement», a expliqué la ministre Maïté Blanchette Vézina.

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable a confirmé que la dernière année a surtout permis de remettre le projet sur les rails.

«Depuis la dernière année, le ministère dresse le portrait des études qui ont été réalisées ou qui étaient en cours», a affirmé le porte-parole du ministère Jean-Philippe Langlais.

Ni le porte-parole du ministère ou la ministre responsable du Bas-Saint-Laurent n’ont voulu confirmer un échéancier ou encore une mise à jour des coûts du projet.