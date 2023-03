L'équipe qui a changé le basketball universitaire américain en alignant cinq joueurs partants noirs au championnat de la NCAA

En 1966, on commençait à voir des émissions en couleur à la télévision, mais l’histoire de l’Université Texas Western nous rappelle qu’en plein cœur du mouvement des droits civiques aux États-Unis, il y avait certaines régions du pays où la vie se passait encore en noir et blanc.

Pourquoi vous parle-t-on de cette histoire? Parce qu’en plein March Madness au basketball, ce n’est pas une vilaine idée de se souvenir que le sport universitaire américain a déjà fait l’objet d’une certaine ségrégation implicite à une époque pas si lointaine.

Texas Western a donc déjoué tous les pronostics quand l’entraîneur Don Haskins, on homme blanc, a décidé que son cinq partant serait entièrement composé de jeunes hommes noirs.

Cette équipe, qui avait présenté une fiche de 23 victoires et une seule défaite en saison régulière s’est présentée en finale de la NCAA face aux puissants Wildcats de l’Université du Kentuckcy, une équipe blanche comme une pinte de lait, et la surprise générale, les Texans l’ont emporté par la marque de 72 à 65.

Décision charnière

Ce match de championnat national était diffusé à la télé et l’équipe de l’institution d’enseignement basé à El Paso, a envoyé un message fort.

Dans l’histoire du basketball universitaire, il s’agit d’une décision charnière. C’était la première fois qu’une équipe alignait cinq joueurs noirs pour amorcer un match de championnat national.

On vous rappelle que tout ça se passe 19 ans après le premier match de Jackie Robinson dans le baseball majeur, signe que le progrès se fait à pas de tortue chez nos voisins du sud.

L’histoire de cette équipe est si importante qu’on lui a consacré l’excellent film Glory Road, paru en 2006 et produit par Jerry Bruckheimer et Walt Disney.

Préjugés

Dans le Texas des années 1960, le schisme qui sépare la population blanche et noire est encore bien visible.

C’est pourquoi la décision de Don Haskins d’accorder une plus grande place à ses joueurs noirs dès le début de la saison dérange. Il propose pourtant un alignement presque paritaire avec sept noirs et cinq blancs.

Comme l’équipe affronte d’abord des équipes de piètre qualité sur la scène locale, on entend peu parler d’elle.

Mais à mesure que les Miners accumulent les victoires, la haine commence elle aussi à s’empiler.

La famille de Haskins reçoit des menaces, un de ses joueurs est battu lors d’un match sur la route et lors d’un autre déplacement, des racistes vandalisent les chambres de motel de l’équipe.

Tournoi parfait

C’est donc dans ces circonstances que se présentent les joueurs de Texas Western, dont le nom est désormais University of Texas El Paso (UTEP), au tournoi de fin de saison de la NCAA.

Haskins et sa bande ont un premier match facile avec une victoire de 89 à 74 sur Oklahoma City. Mais l’adversité est de retour dans les rondes suivantes.

Ils ont besoin de la prolongation pour défaire Cincinnati 78 à 76 au tour suivant et parviennent à écarter Kansas grâce à une victoire de 80 à 81 en double prolongation en quart de finale. C’est une victoire de 85 à 78 sur l’Utah qui permettra aux Miners d’atteindre la finale et d’écrire l’histoire.

L’équipe terminera donc sa saison avec une fiche presque parfaire de 28 victoires et une défaite.

Des cinq partants de cette finale historique, Orsten Artis, Harry Fournoy et Bobby Joe Hill n’ont jamais joué dans la NBA. Willie Worsley a brièvement porté les couleurs des Nets de New York en 1968-1968 alors que Dave Lattin a joué de 1967 à 1969, représentant les Warrios de San Francisco et les Suns de Phoenix. Il a aussi évolué dans l’ABA, une ligue qui a fusionné avec la NBA en 1976. Il a joué pour les Condors de Pittsburgh de 1970 à 1972 et pour les Tams de Memphis en 1972-1973.

Quant à l’entraîneur Don Haskins, il a dirigé Texas Western/UTEP de 1960 à 1999 et le championnat national de 1966 est le seul qu’il a remporté. Il a été intronisé au Temple de la renommée du basketball en 1997 et au Temple de la renommée du basketball universitaire en 2006.