Commençons par un exemple amusant du savoir-faire de ChatGPT qui marie une définition technique de l’intelligence artificielle (IA) avec le style d’un personnage bien connu, Donald Trump.

Q. Explique-moi l'intelligence artificielle dans le style de Donald Trump.

R. « Eh bien, laisse-moi te dire que l'intelligence artificielle, c'est comme avoir un ordinateur qui peut réfléchir comme un être humain, mais en mieux, tu sais, vraiment mieux. C'est comme avoir une armée de robots super intelligents qui peuvent tout faire plus rapidement et plus efficacement que n'importe qui d'autre. C'est comme avoir un super pouvoir, comme Superman, sauf que c'est un ordinateur. Et laisse-moi te dire, personne ne sait faire de l'intelligence artificielle comme les États-Unis. Nous sommes les meilleurs dans ce domaine, personne ne peut nous battre.»

En finance

L’IA peut servir à identifier un marché ou une clientèle cible, à créer un produit de grande valeur qui offrira une qualité supérieure à ses utilisateurs, à développer une stratégie de prix et de marketing, à se concentrer sur l’attrait de nouveaux clients et à livrer un soutien à la clientèle.

Autre exemple en finance, l’IA peut concevoir des robots d’opérations boursières à la recherche de variations très spécifiques dans des catégories de titres négociés en bourse.

En programmation

ChatGPT peut apporter un soutien en matière de débogage; il ne se contente pas d'expliquer le bogue, mais le corrige et explique la correction.

En commerce électronique

ChatGPT peut rédiger des courriels spécifiques pour des flux de travail. D’abord, on laisse l'IA structurer le contenu du courriel, puis il suffit de le personnaliser avec une touche personnelle. Par exemple: faites-lui écrire un courriel de bienvenue à un nouvel abonné pour une lettre d'information marketing, ensuite rendez-le spirituel, drôle et simple.

Ou encore dans cet exemple pour médias sociaux d’un produit appelé Absolute Collagen.

Q. Rédige une légende Instagram dans le style d’Absolute Collagen.

R. Dites bonjour à votre plus belle peau avec Absolute Collagen. Essayez-le maintenant et voyez la différence par vous-même #AbsoluteCollagen.

Q. Rédige un tweet sur les soins capillaires dans le style d'Absolute Collagen.

R. Dites adieu aux cheveux ternes et abîmés et obtenez des mèches pulpeuses avec la ligne de soins capillaires d'Absolute Collagen. Essayez-la maintenant et voyez la différence par vous-même #SoinsCoiffants #AbsoluteCollagen.

En éducation

Dans cet exemple en anglais, un professeur demande à l’IA de ChatGPT de créer un exercice à trous pour pratiquer le passé des verbes en anglais.

Q. Create a gap fill exercise to practice the past tense in English.

R. I ____ (go) to the store yesterday. While I was there, I ____(see) a dress that I really liked, so I ___ (decide) to buy it. On my way home, I ___ (realize) that I had left my wallet at the store, so I (have to) go back to get it.

Q. Indique maintenant les réponses. (Now please give me the answers)

R. I went to the store yesterday. While I was there, I saw a dress that I really liked, so I decided to buy it. On my way home, I realized that I had left my wallet at the store, so I had to go back to get it.

Ou dans cet autre exercice éducatif élaboré à partir d'une simple question soumise à ChatGPT pour créer un quiz sur la photosynthèse.

Q. Crée un quiz avec 3 questions à choix multiples qui évaluent la compréhension de la photosynthèse par les étudiants.

1 Quel est le principal produit de la photosynthèse ?

A. L'eau

B. Le dioxyde de carbone

C. Oxygène

D. Azote

2 Dans quel organite a lieu la photosynthèse ?

A. Le noyau

B. Les mitochondries

C. Chloroplaste

D. Réticulum endoplasmique

3 Quelle est la source d'énergie de la photosynthèse ?

A. La lumière du soleil

B. L'eau

C. Le dioxyde de carbone

D. L’oxygène

Assistant de recherche intelligent

Dans cet exemple, une firme comme Elicit utilise des modèles de langage pour automatiser les flux de travail de recherche, comme les parties de l'analyse documentaire. Le programme IA peut trouver des articles pertinents sans correspondance parfaite avec les mots clés, résumer les points à retenir de l'article en fonction d’une question et extraire les informations clés des articles.

Bien que répondre à des questions par la recherche soit l'objectif principal d'Elicit, il existe également d'autres tâches de recherche qui aident aux remue-méninges, au résumé et à la classification des textes.

Et les exemples se multiplient dans toutes les sphères d’activité, en sciences, en enseignement, en art, en musique, en cuisine, etc.

Une chose est sûre, 2023 sera l’année phare de la démocratisation de l’intelligence artificielle.