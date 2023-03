Photo fournie par le Salon Marcel Pelchat

Au moment où vous lirez ces lignes, neuf employés(es) coiffeurs et coiffeuses, du Salon Marcel Pelchat de Laurier Québec, seront dans l’avion en direction de Isla Mujeres (l’Île des femmes) au Mexique afin de célébrer des anniversaires significatifs. Bernard, Johanne, Gaëtane, Vicky et Josée fêteront leurs 40 ans de service (ils ont commencé très jeunes) au Salon, Martin ses 25 ans de service, et Stéphanie, Julie et Candide sont en poste depuis 15 ans. Bon, si je fais le calcul on parle ici de 270 ans d’expérience qui se retrouveront sur les plages de cette île située à l’extrémité nord-est de la péninsule du Yucatán, bordant la mer des Caraïbes.

101 ans

Photo Jeanne-D’Arc Caron

Madame Jeanne-D’Arc Caron (photo) est née le 19 mars 1922 à Saint-Tite-des-Caps. Mariée à Marcel Bourget (décédé en 2010) de Beaumont, le couple a eu 9 enfants. Aujourd’hui Mme Caron demeure à Beauport, toujours dans sa maison. Elle profite de la vie en regardant ses émissions favorites à la télé, en jouant au bingo et en mangeant du sucre à la crème. C’est une bonne vivante aux dires de ses enfants, ses 10 petits-enfants et ses 11 arrière-petits-enfants. Un très joyeux 101e anniversaire à vous, ma chère Jeanne-D’Arc !

HUBBLE. Voir loin. Rêver grand

Photo fournie par EducAide

L’équipe d’Éducaide m’annonce que sa campagne de financement participatif menée en collaboration avec La Ruche a dépassé de 17 450 $ son objectif initial de 100 000 $ en dons avant la date butoir du 31 janvier dernier. L’initiative est ainsi devenue admissible au Fonds Mille et UN pour la jeunesse (FM1), qui double la mise en accordant un financement additionnel de 100 000 $ à l’organisme de bienfaisance œuvrant pour la persévérance scolaire, pour un grand total de 217 450 $. Cet appui permettra à Educaide d’accroître le déploiement de son tout nouveau parcours « HUBBLE - Voir loin. Rêver grand », programme qui permet à ses participants d’ouvrir leurs horizons sur de nouvelles perspectives et de découvrir le monde de possibilités qui s’offre à eux. Depuis plus de 20 ans, plus de 2000 jeunes à travers tout le Québec ont bénéficié du soutien d’Éducaide pendant leur parcours scolaire, ce qui représente un investissement de plus de 3 millions de dollars dans la collectivité. Sur la photo, Mélanie Kéroack, directrice générale d’Éducaide, est en compagnie de Samuel Poulin, député de Beauce-Sud (CAQ) et adjoint parlementaire du ministre responsable de la Jeunesse.

Anniversaires

Photo fournie par NHL.com

Bobby Orr (photo), ex-défenseur de la LNH (1966-79 : Bruins, Black Hawks), qui a remporté la Coupe Stanley avec Boston en 1970 et 1972, étant nommé à chaque fois vainqueur du trophée Conn Smythe (MVP) lors des séries éliminatoires. Il a remporté le trophée Hart (joueur le plus utile à son équipe) trois saisons consécutives (1969-70 à 1971-72), le trophée Art Ross en tant que meneur de la ligue aux points à deux reprises (1969-70, 1974-75) et le trophée Norris en tant que meilleur défenseur de la LNH huit fois de suite (1967-68 à 1974-75), 75 ans... Xavier Dolan, comédien, acteur et réalisateur québécois, 34 ans... Caroline Brunet, kayakiste, médaillée aux Jeux olympiques d’Atlanta, de Sidney et d’Athènes en kayak, 54 ans... Stéphane Laporte, scripteur humoriste et chroniqueur, 62 ans... Luc Babin, directeur commercial et investigation, Groupe Tanguay, 62 ans... Spike Lee, scénariste, réalisateur et producteur américain, 66 ans... Brian Mulroney, homme politique, premier ministre du Canada (1984-1993), président du conseil d’administration de Québecor, 84 ans.

Disparus

Photo Tirée du site stargate.fandom.com

Le 20 mars 2022 : Lawrence Dane (photo), 84 ans, acteur, réalisateur et scénariste canadien... 2020 : Kenny Rogers, 81 ans, vedette de la musique country dont la carrière s’est étalée sur plus de 60 ans... 2019 : Mary Warnock, 94 ans, philosophe anglaise de la moralité... 2018 : Peter George Peterson, 91 ans, secrétaire au Commerce (1972-1973) dans l’administration du président Nixon... 2017 : David Rockefeller, 101 ans, dernier petit-fils de John Rockefeller à l’origine de l’une des plus puissantes dynasties américaines... 2015 : Anthony Jude (A. J.) Pero, 55 ans, batteur du groupe Twisted Sister... 2014 : Marc-Adélard Tremblay, 91 ans, directeur fondateur du Département d’anthropologie de l’Université Laval... 2013 : Eddie Bond, 79 ans, chanteur et guitariste américain... 2007 : Raynald Fréchette, 73 ans, avocat, homme politique et juge québécois... 2004 : Pierre Sévigny, 86 ans, militaire et politicien... 2004 : Juliana, 94 ans, la reine des Pays-Bas... 1998 : Catherine Sauvage, 68 ans, chanteuse française...