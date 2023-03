«Mon fils est mort en héros»: les organes d’une victime d’Amqui ont sauvé la vie de trois personnes

Le décès de Simon-Guillaume Bourget, la troisième victime du drame d’Amqui, aura au moins permis de sauver la vie de trois personnes grâce aux dons d’organes, se console son père, qui a livré un vibrant témoignage ce matin sur les réseaux sociaux.

«Simon nous a quittés hier [dimanche] soir, apaisé et serein. Mon fils est mort en héros. Grâce à son don d’organes, il a sauvé trois vies», a écrit Sylvio Bourget pour annoncer la triste nouvelle à ses proches.

Le nom de l’homme de 41 ans originaire de Gaspé s’ajoute à ceux de Jean Lafrenière et de Gérald Charest, tous fauchés et tués par le présumé meurtrier Steeve Gagnon le 13 mars dernier sur le boulevard Saint-Benoît Ouest.

Malgré la souffrance et les moments pénibles vécus par la famille en raison de la terrible attaque, M. Bourget s’est montré très sage dans ses paroles.

Écoutez l'entrevue avec Sylvie Blanchette, mairesse d’Amqui à l’émission de Benoit Dutrizac diffusée chaque jour en direct 11 h via QUB radio :

«L’heure est à la peine et à l’amour. La colère prolonge la peine inutilement. Chacun aura le sort qu’il mérite», a-t-il témoigné.

Le père endeuillé a tenu à remercier le travail et le professionnalisme de tout le personnel soignant, des ambulanciers jusqu’aux spécialistes en traumatologie de l’hôpital de l’Enfant-Jésus, sans oublier le personnel qui était en fonction à l’hôpital d’Amqui le jour du drame.

«Les parents ne devraient jamais voir mourir leurs enfants», a-t-il conclu.

Trois travailleurs d’une même entreprise

Il y a quelques années, Simon-Guillaume Bourget avait quitté sa ville natale, notamment pour travailler dans la filière éolienne.

Selon des collègues, celui qui était le père d’un adolescent de 17 ans s’était installé à Amqui en 2021 et travaillait chez Bélanger Paysagiste depuis peu.

Cette entreprise déjà ébranlée par le décès de Gérald Charest voit donc un autre de ses hommes emporté par ce drame.

En entrevue au Journal, le propriétaire du centre jardin, Serge Bélanger, a expliqué que trois de ses employés se trouvaient sur la route du présumé assassin alors que deux sont maintenant décédés et un autre, Ken Moreau, a évité le pire de justesse.

«C’est plus qu’un hasard, ça n’a aucun sens», s’est exclamé M. Bélanger, qui n’en revient tout simplement pas du sort qui s’est acharné sur ses employés.

«Simon avait commencé à travailler avec nous en juillet dernier [...] il était une bonne personne qui faisait sa petite vie. C’était un gars à son affaire. Il était à la mauvaise place au mauvais moment», a-t-il ajouté.

Communauté en deuil

L’annonce d’un troisième décès est vite devenue le sujet de conversation à Gaspé aujourd’hui. Le maire Daniel Côté a admis que c’est toute la communauté qui est en deuil.

«On savait que Simon avait été fauché par le chauffard et qu’il luttait pour sa vie. D’apprendre le décès, les citoyens sont secoués», a confié M. Côté.

Ce dernier connaît très bien la famille du défunt, il est même un ancien collègue et un ami du père de la victime.

Il raconte que Sylvio Bourget est très impliqué dans la communauté, notamment dans le milieu humanitaire et que tout le monde ou presque le connaît, ce qui ajoute à la tristesse.

«On est dans une communauté tissée serrée où tout le monde se connaît. C’est certain que ça devient encore plus émotif», a mentionné le maire.

Daniel Côté a également échangé avec la mairesse d’Amqui, Sylvie Blanchette, ce matin, rappelant que c’est tout l’Est-du-Québec qui est bouleversé par les événements et que les communautés demeurent solidaires dans cette épreuve.

Ce qu’ils ont dit

«Mon fils est mort en héros. Grâce à son don d’organes, il a sauvé trois vies hier [dimanche] soir. L’heure est à la peine et à l’amour. La colère prolonge la peine inutilement. Chacun aura le sort qu’il mérite. [...] Les parents ne devraient jamais voir mourir leurs enfants.»

– Sylvio Bourget, le père de la victime

«Repose en paix mon ami! Mes pensées ont été avec toi, ta famille et ton garçon depuis lundi, sans cesse. J’ai tellement de peine ce matin d’apprendre ça et de savoir que je ne te verrai plus. Mes sympathies à toute la famille ainsi qu’à ton fils. Nous ne t’oublierons jamais.»

– Hélène Côté, une amie de la victime

«Je n’arrive pas à y croire. Tes messages d’encouragement, nos fous rires à la job, ton sourire et ta joie de vivre vont me manquer. Simon, repose en paix et veille sur ton garçon [...] Je t’aime et chaque soir je regarderai les étoiles en pensant à toi. J’espère sincèrement que justice sera faite pour cet homme qui t’a enlevé la vie.»

– Mélina Ouellet, une amie de la victime