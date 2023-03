Santé: des patients abandonnés par le système

De plus en plus de gènes responsables de maladies rares sont identifiés, ce qui permet enfin d’émettre un diagnostic, mais l’accès aux ressources demeure toujours très difficile pour de nombreux patients québécois en attente de réponses.

Myriam Lemaire, 47 ans, a reçu un diagnostic du syndrome d'Ehlers-Danlos en décembre 2020, après avoir erré des dizaines d’années dans le système de santé.

Myriam Lemaire

Sydrome

d'Ehlers-Danlos

« Un diagnostic reçu de 30 à 40 ans trop tard, m’a dit mon médecin », dit-elle.

Cette maladie héréditaire aboutit à une souplesse anormale des articulations, à une peau très élastique et à des tissus fragilisés.

Invalide, Mme Lemaire prend de 25 à 30 comprimés par jour, en plus d’un traitement d’immunoglobuline.

« C’est assez incroyable. Faire rire de nous et se faire dire qu’on n’a rien, poursuit-elle. Les médecins doivent se préoccuper de notre maladie rapidement pour que les patients puissent éviter l’invalidité ».

Un réflexe à aiguiser

Entre 2013 et 2018, 127 nouveaux gènes ont été identifiés et 322 maladies rares ont été résolues, selon Care4Rare, un projet de recherche canadien dirigé depuis le Centre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario (CHEO).

Ces nouvelles sont encourageantes, mais difficiles à constater dans notre système de santé, observe Gail Ouellet, du Regroupement québécois des maladies orphelines (RQMO). De nombreux patients souffrants et en attente de réponses peinent à être pris en charge, dénonce-t-elle.

« Les médecins de famille ne voient pas que c’est une maladie rare, et la raison principale est qu’ils n’ont pas été formés pour ça. Ils font les examens habituels, et quand ce n’est pas concluant, ils arrêtent là et disent que c’est psychosomatique », souligne Mme Ouellet.

Le RQMO souhaiterait que les médecins soient mieux sensibilisés à la possibilité qu’ils se retrouvent devant un cas de maladie rare, que le réflexe de se référer à un spécialiste soit mieux développé et que les urgentologues aient un meilleur accès aux experts concernés.

Pour l’heure, la mode est plutôt d’envoyer le patient en psychiatrie, ce qui a parfois des conséquences désastreuses. « Le sujet du suicide, ça revient tous les jours », se désole Mme Ouellet.

Un québécois sur 20 touché

Il existe de 7000 à 8000 maladies rares dans le monde. Au Québec, on estime que c’est près d’une personne sur 20 qui en est atteinte ou porteuse.

En juin, le gouvernement de la CAQ a dévoilé une nouvelle Politique québécoise pour les maladies rares, qui vise à optimiser les soins et l’accès à ceux-ci.

Le plan d’action doit d’ailleurs être présenté au courant de la présente année.

Des mesures spécifiques concernant des centres de référence, un éventuel recensement et une formation des intervenants du réseau de la santé seront annoncées.

Il lui a fallu demander une évaluation psychiatrique pour prouver que ses symptômes sont réels

Une femme de Bécancour atteinte d’infections parasitaires rares a dû demander une évaluation psychiatrique, afin de prouver qu’elle ne souffrait pas d’un trouble psychosomatique et que ses symptômes étaient bien réels.

Patricia Vigneault a récemment été diagnostiquée d’une babésiose chronique et d’une gnathostomose, deux infections parasitaires qui se seraient potentiellement développées à la suite de contacts avec des animaux malades ou d’un empoisonnement alimentaire.

Avant d’obtenir des réponses au privé, Mme Vigneault a erré dans le système de santé pendant plusieurs années à tenter de trouver des explications à ses symptômes.

Des médecins ont même mentionné qu’elle souffrait d’un trouble délirant.

Ses symptômes sont très variés, tels que problèmes gastriques, éruptions cutanées, œdème, fièvre, malaise généralisé et fatigue.

« Quand le médecin te regarde et te dit que tu n’as rien et que c’est dans ta tête, il y a de quoi virer fou », laisse-t-elle tomber, soulignant qu’elle a, à plusieurs reprises, songé au suicide.

Mme Vigneault a même demandé une évaluation psychiatrique – dont Le Journal a obtenu copie – qui réfute le diagnostic de trouble délirant.

Des réponses au privé

C’est donc en déboursant des milliers de dollars chez Iliv, une clinique privée à Bromont, qu’elle a finalement eu ses réponses. Certaines de ses prises de sang ont été envoyées directement aux États-Unis pour confirmer rapidement l’une des infections.

Le médecin traitant, la Dre Sophie Michaud, lui suspecte également une bartonellose chronique, la maladie des griffes du chat, mais celle-ci n’a pu être confirmée puisque les sérologies ne sont pas disponibles au Québec.

La Dre Michaud prendra sa retraite sous peu. Mme Vigneault, qui ne peut se permettre d’être soignée au privé, se dit totalement désemparée.

Elle se soigne présentement avec plusieurs médicaments, dont un antimicrobien qui la soulage partiellement.

Mais elle est toujours en attente d’un traitement non disponible au Canada – l’albendazole – qu’elle peut obtenir par l’entremise de son médecin, avec le programme Accès Spécial de Santé Canada. Il s’agit d’un antiparasitaire contre la gnathostomose.

« Je dois trouver un médecin spécialiste de toute urgence », désespère-t-elle.