Plus de jeunes vapoteurs que de «vieux» 

Des intervenants en santé et en éducation s’inquiètent de la dépendance des enfants du Québec à la nicotine, car les dernières données révèlent que le taux de vapotage chez les moins de 24 ans est 3,6 fois plus élevé que chez les 25 ans et plus.

Selon les chiffres de Statistique Canada, en 2021, le taux de vapotage chez les jeunes Québécois de 12 à 24 ans était de 13,4%. À titre comparatif, 3,7% des adultes de 25 ans et plus étaient des vapoteurs.

Devant cette situation qu’elle juge préoccupante, la Coalition québécoise pour le contrôle du tabac (CQCT) a publié, ce matin, l’analyse d’une firme-conseil qui s’est penchée sur les données de l’Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, des données sur le vapotage qui n’avaient encore jamais été publiées par le gouvernement fédéral.

«On n’est pas surpris des chiffres alarmants parce que d’autres enquêtes démontraient déjà qu’une grande proportion de jeunes utilisaient la vapoteuse dans les cinq premières minutes de la journée et l’utilisaient de 20 à 30 fois par jour, mais les nouveaux chiffres viennent confirmer qu’il y a urgence d’agir», déclare au Journal Flory Doucas, porte-parole de la CQCT.

Dans la population en général, le taux de vapotage est passé de 3,8 à 5,3% entre 2017 et 2021. Une autre augmentation jugée inquiétante, selon la Coalition.

Nouveaux adeptes

Mme Doucas ajoute que, depuis la légalisation des produits de vapotage avec nicotine par le fédéral en mai 2018, la proportion de non-fumeurs au Québec qui utilisent ces produits a plus que doublé.

Entre 2017 et 2021, le nombre de non-fumeurs qui vapotent a augmenté de 61 500. De ce lot, les jeunes de moins de 25 ans représentent 86% des nouveaux vapoteurs qui ne fumaient pas la cigarette au préalable.

«Pour chaque augmentation de quatre vapoteurs qui sont d’anciens fumeurs, il y a une augmentation de cinq vapoteurs qui n’étaient pas fumeurs», expose Mme Doucas.

Selon elle, ces chiffres viennent défaire les arguments de l’industrie du vapotage, qui fait la promotion des bienfaits de la cigarette électronique pour se défaire de la mauvaise habitude de fumer la cigarette conventionnelle.

Si les effets bénéfiques sont prouvés, la Coalition ne serait pas contre l’idée que des produits aromatisés de vapotage homologués par Santé Canada puissent être prescrits par un médecin, comme d’autres médicaments qui peuvent être délivrés par ordonnance médicale.

«On n’est pas dans ce contexte-là avec les produits qui sont achetés au dépanneur. Ce n’est pas l’intérêt des commerçants que les jeunes, que les gens arrêtent leur utilisation des produits de vapotage», explique la porte-parole de la CQCT.

Sacrifier la santé des jeunes

Dans le document publié aujourd’hui par la Coalition québécoise pour le contrôle du tabac, quelques intervenants ont uni leurs forces pour mettre en lumière les contrecoups du vapotage, particulièrement chez les jeunes.

«Il est temps que les gouvernements cessent de sacrifier la santé de nos jeunes pour le compte d’une industrie à but lucratif», commente Dominique Massie, directrice générale de l’Association pulmonaire du Québec.

Pour sa part, le docteur Nicholas Chadi, pédiatre et clinicien-chercheur spécialisé en toxicomanie et en médecine de l’adolescence, répète que la nicotine est très dommageable pour la santé des jeunes et souhaite que les personnes en autorité agissent.

«Les saveurs constituent une des principales raisons pour lesquelles les jeunes vapotent. Les interdire serait une mesure particulièrement efficace pour diminuer l’attrait des produits de vapotage chez les enfants et les adolescents», dit-il.

AU QUÉBEC

Entre 2017 et 2021, le nombre de non-fumeurs qui vapotent a plus que doublé, passant de 55 207 à 116 700 usagers.

En 2021, le taux de vapotage chez les 12-18 ans était de 13,9% et de 13,4% chez les 12-24 ans.

Chez les Québécois ayant 12 ans et plus, le taux de vapotage est passé de 3,8 à 5,3% entre 2017 et 2021.

Pendant que le nombre d’anciens fumeurs qui vapotent a augmenté de 48 725 depuis 2017, le nombre de non-fumeurs qui vapotent a augmenté de 61 493.

86% des 116 700 non-fumeurs qui vapotent sont des jeunes ou de jeunes adultes (de 12 à 24 ans, 2021).

La proportion de vapoteurs qui n’a jamais fumé ayant vapoté au cours des 30 derniers jours est passée de 20% en 2017 à 30% en 2021.

Parmi les jeunes et jeunes adultes (12-24 ans) qui vapotent, la grande majorité (91%) d’entre eux n’en tirent aucun avantage en matière d’arrêt tabagique.