Plus de productivité, et vite, sinon le Québec fonce droit dans le mur

Au début des années 1980, le niveau de vie des Québécois, en dollars canadiens de 2021, accusait à peine un retard de 5,8 % sur la moyenne OCDE (de 19 pays membres).

La situation s’est grandement dégradée au fil des décennies. En 2021, le retard était rendu à 20 %. Notre niveau de vie (58 642 $/habitant) accusait un écart de 11 956 $ par habitant par rapport à la moyenne de l’OCDE (70 598 $/habitant).

Par rapport à la moyenne canadienne de niveau de vie (65 651 $/habitant), les Québécois accusaient en 2021 un retard de 12 %, soit de 7000 $ par tête.

Et notre écart de niveau de vie du Québec par rapport à l’Ontario s’élevait quant à lui à 5960 $ par habitant.

« Quelque 48 % de cet écart s’explique par le retard du Québec en matière de productivité et le reste, par la plus faible intensité du travail et du taux d’emploi », expliquent les auteurs de l’étude Productivité et prospérité au Québec, bilan 2022 que vient de dévoiler le Centre sur la productivité et la prospérité de HEC Montréal (CPP).

Que préconisent les chercheurs Jonathan Deslauriers, Robert Gagné et Jonathan Paré pour améliorer notre sort ?

« Étant donné que le rattrapage au niveau de l’emploi est depuis longtemps complété, et que le processus de vieillissement de la population québécoise est en voie d’atteindre son paroxysme, la productivité sera le seul levier sur lequel le gouvernement du Québec pourra s’appuyer pour stimuler la croissance de son économie et ainsi rattraper l’imposant retard cumulé au cours des 40 dernières années. »

LE DÉFI

En 2021, le gouvernement du Québec a octroyé quelque 2,4 milliards de dollars en crédits d’impôt aux entreprises. Cela équivaut à une somme, toute proportion gardée, deux fois supérieure à la valeur des crédits offerts par le gouvernement ontarien.

Était-ce bien avisé ? Absolument pas, selon les auteurs du bilan annuel du portrait de la productivité au Québec.

Voilà pourquoi ils proposent plusieurs recommandations en vue de permettre à la province d’améliorer ses performances au chapitre de la productivité.

« Sans une réforme en profondeur des nombreuses politiques de soutien aux entreprises, non seulement le Québec ne pourra atteindre son objectif d’égaler le niveau de vie de l’Ontario d’ici 2036, mais la province risque de s’enliser dans la même spirale qui afflige l’économie canadienne depuis 2015 », soutiennent Deslauriers, Gagné et Paré.

« À brève échéance, ajoutent-ils, le Québec risque de frapper un mur s’il n’entreprend pas une réforme en profondeur de sa politique industrielle qui, dans sa forme actuelle, vise les mauvaises cibles. »

NOTRE PROBLÈME ?

C’est quoi notre gros problème ? Plus de 80 % du soutien fiscal accordé aux entreprises par le gouvernement du Québec sous forme de crédits d’impôt manque de pertinence : l’aide gouvernementale vise à stimuler l’emploi en période de rareté de main-d’œuvre alors qu’il faudrait plutôt stimuler la compétitivité.

Conséquences ? Un, ce sont les grandes entreprises qui en profitent le plus, et ce, au détriment des plus petites entreprises. Deux, la productivité du Québec traîne toujours sérieusement de la patte.

LA SOLUTION ?

Le Québec doit revoir sa politique industrielle. Au lieu de verser des milliards en crédits d’impôt, les auteurs de l’étude croient que le gouvernement du Québec devrait plutôt réduire le fardeau fiscal des entreprises. Cette plus grande marge de manœuvre permettrait aux entreprises de s’affronter « à travers une saine mécanique de concurrence », croient les auteurs de l’étude.

Selon eux, l’enjeu de la productivité est le seul véritable levier de croissance économique à long terme qui nous permettra d’effacer éventuellement le retard économique cumulé au cours des quarante dernières années.

Et pour ce faire, il faut que le gouvernement du Québec soutienne davantage les petites entreprises en améliorant la compétitivité du régime fiscal qui leur est propre.