Quel avenir pour Lionel Messi?

Plus les jours passent et plus l’avenir de Lionel Messi semble être ailleurs qu’avec le Paris Saint-Germain.

Selon plusieurs médias européens, le club détenu par la famille royale du Qatar semble de plus en plus hésitant à retenir les services de l’Argentin de 35 ans au-delà de son contrat actuel qui vient à échéance au mois de juin.

Selon L’Équipe, la direction du club commence à changer son fusil d’épaule et une performance en demi-teinte dans une défaite de 2 à 0 contre Rennes au cours du dernier week-end n’a rien fait pour aider la cause de la Pulga.

Le contrat de Messi vient donc à échéance en juin, mais il y a bien une option qui est activable sur les deux parties sont d’accord. Et rien n’est moins sûr pour l’instant.

Le Qatar insiste

La direction sportive du PSG est plutôt tiède à l’idée de renouveler le vétéran, mais les consignes en provenance de la famille royale du Qatar, qui détient le club, seraient très claires.

Selon le journal espagnol Mundo Deportivo, on demande au directeur sportif, Luis Campos, et au président, Nasser Al-Khelaïfi, de prolonger le contrat de Messi.

On voudrait notamment profiter du rayonnement encore plus grand de l’Argentin depuis qu’il a été sacré champion du monde, en décembre dernier.

Dans le clan Messi, on voudrait par ailleurs connaître le projet du PSG avant de renouveler les vœux. Messi voudrait s’assurer que son équipe affiche l’ambition nécessaire pour progresser loin dans la Ligue des champions.

Sifflé par les partisans

Il faut dire que dans toute cette saga, le rendement de Messi est pour le moins préoccupant. Il a même été sifflé par les partisans parisiens avant le match contre Rennes le week-end dernier et a reçu une notre de 3,5/10 de la part de Foot Mercato.

Nombreux sont ceux qui estiment que ses performances ont chuté depuis la Coupe du monde. On lui reproche d’être arrivé au PSG uniquement pour se mettre en jambes pour le Mondial.

Quand on consulte les diverses statistiques, on n’a pas le choix que de donner raison aux détracteurs de la Pulga.

Avant la tenue de la Coupe du monde, il a récolté 12 buts et 14 passes décisives en 19 matchs, toutes compétitions confondues. Depuis la reprise des activités, il totalise 6 buts et trois passes en 13 rencontres. Il s’agit d’une baisse de production assez significative.

Les options

Si jamais Messi devait ne pas poursuivre sa carrière à Paris, on se demande bien où il pourrait aboutir.

Il y a les médias espagnols et particulièrement les médias catalans qui l’envoient au FC Barcelone où il a passé la majorité de sa carrière.

Mais la piste de la MLS demeure toujours possible puisque certains acteurs s’assurent de souffler sur les braises afin que le feu ne meure pas.

En entrevue à Téléfoot sur les ondes de TF1, l’agent Jérôme Meary, qui fait du démarchage pour la MLS, y est allé d’une révélation étonnante. Il a laissé entendre que David Beckham et l’Inter Miami CF, qui est lié à Messi dans de nombreuses rumeurs, font de gros efforts pour le convaincre de venir en Floride.

AFP

Comme Beckham

«Le clan Beckham-Inter Miami a beaucoup interagi avec le clan Messi pendant la dernière Coupe du monde. La MLS est en train d'essayer de trouver des solutions pour le faire venir et de faire un peu comme le deal Beckham: c'est-à-dire qu'il avait eu la possibilité de devenir propriétaire d'une franchise de MLS. Ils vont le proposer à Lionel Messi.»

Il faut toutefois demeurer terre-à-terre parce que Meary a ensuite nuancé ses propos.

«Il y a 10 à 20% de chances qu'il vienne en MLS parce qu'ils sont en train de lui proposer vraiment un projet assez spécial.»

Rappelons que quand David Beckham s’est joint au Galaxy de Los Angeles, en 2007, la MLS avait travaillé fort pour le convaincre. On avait créé la règle du joueur désigné afin de contourner les règles gouvernant le plafond salarial.

Son contrat prévoyait aussi qu’il pourrait acheter une équipe d’expansion dans n’importe quel marché, à l’exception de New York, pour la somme de 25 millions $.

Beckham a exercé cette option en 2014 et a finalement obtenu la 25e équipe de la MLS lors de l’annonce d’une nouvelle expansion en janvier 2018. L’Inter Miami a amorcé ses activités 2020.